Smart TV, la tecnologia si affaccia verso il futuro: in arrivo i nuovi OLED EX | Tutte le curiosità

LG Electronics è una società di LG Group, fondata nel 1958 e specializzata nella produzione di apparecchiature elettroniche e telefonini.

Il nome LG è un’abbreviazione di Lucky Goldstar. Prima di questo cambiamento di nome furono venduti numerosi prodotti elettronici tramite il marchio commerciale Goldstar, mentre altri prodotti non disponibili al di fuori della Corea del Sud furono commercializzati col marchio Lucky.

Il colosso tecnologico coreano, che insieme a Samsung è uno dei maggiori produttori al mondo di pannelli OLED per monitor e Smart TV, ha annunciato una grande novità. Ha completato, infatti, la transizione all’interno dei suoi impianti produttivi dai quali, da adesso, usciranno soltanto pannelli OLED di tipo “EX”.

Questi pannelli di nuova generazione, ha fatto sapere l’azienda, saranno destinati non solo alla produzione interna, ma anche ai clienti di LG. Quindi, di conseguenza, si può tranquillamente ipotizzare che una buona parte degli schermi OLED assemblati nel 2023 sarà dotato di questa tecnologia.

Ma cosa è questa nuova tecnologia? Cosa vuol dire OLED “EX”

Siamo tutti curiosi di conoscere questa nuova tecnologia sviluppata dall’azienda coreana LG. In pratica la tecnologia EX per i pannelli OLED consiste nell’uso del deuterio, un isotopo dell’idrogeno di massa atomica doppia rispetto all’idrogeno normale, per la costruzione dei LED e di particolari algoritmi per la gestione dei LED organici di nuovo tipo.

Il risultato, secondo LG, è la possibilità di aumentare fino al 30% la luminosità di una Smart TV o di un monitor OLED EX senza, però, danneggiare i LED né causare distorsioni ai colori o ai dettagli dell’immagine. Con questa tecnologia, in pratica, LG risponde alla diffusione dei nuovi schermi mini LED. Gli schermi mini LED si stanno rivelando, infatti, di qualità molto buona e in grado di competere realmente con gli schermi OLED. Per la prima volta dopo molti anni, quindi, è la tecnologia OLED a doversi difendere da quella LCD e non l’opposto.

Gli Smart TV che usano pannelli OLED prodotti da LG sono veramente tanti. tra i clienti di LG annoveriamo grandi produttori come Hisense, Sony, Panasonic, Philips che, messi insieme, producono un enorme numero di televisori ogni anno.

Tutti questi brand riceveranno, quindi da adesso, solo pannelli “EX” da parte di LG e, di conseguenza, tutti i loro nuovi TV avranno questa tecnologia. Per un breve periodo di tempo, all’inizio, sarà però ancora possibile che gli schermi usati siano quelli di precedente generazione poichè potrebbero avere delle rimanenze in magazzino ancora da utilizzare.