Frigorifero, è lui quello che ti consuma di più: mettilo così e la bolletta costerà due soldi

Abbiamo ormai più e più volte discusso su quanto sarà ostico questo periodo di mesi autunnali e invernali, a causa del rincaro energia che sta colpendo praticamente l’intera Unione Europea, con prezzi mai visti prima. A cosa dobbiamo tutto questo?

Fondamentalmente ai tragici eventi e i conflitti che si sono scatenati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno conseguentemente portato ad un rialzo clamoroso delle materie prime e del gas metano, con l’effetto diretto dell’aumento dei costi delle bollette mensili dell’energia, anche elettrica.

Secondo un recente studio, infatti, i costi delle bollette di quest’anno hanno subito un aumento pari a ben il 50% rispetto a quelli delle corrispettive bollette dell’anno immediatamente precedente. Nonostante tutti gli aiuti che sono arrivati dai governi di tutta Europa, tra cui quello italiano con numerose agevolazioni fiscali e il bonus energia, numerose famiglie italiane rischiano comunque di andare incontro alla soglia di povertà, poiché permettersi di pagare bollette mensili dell’energia così salate ormai non è più alla portata di molti.

Sicuramente una delle voci principali e che riveste la maggior importanza a livello di consumi all’interno dell’economia domestica è quella relativa agli elettrodomestici, tra forni elettrici, forni a microonde, lavastoviglie, frigoriferi, caldaie e via dicendo.

Quest’oggi in particolare modo ci focalizzeremo sui frigoriferi, dal momento che sono senz’ombra di dubbio alcuni tra gli elettrodomestici che consumano di più per loro natura, dal momento che devono essere tenuti perennemente accesi, in modo tale da conservare correttamente gli alimenti che inseriamo al suo interno.

Consigli utili

Quest’oggi vi daremo un paio di consigli e accorgimenti utili per cercare di consumare meno energia elettrica possibile, ed avere conseguentemente bollette più leggere alla fine del mese.

In particolare vi consigliamo di utilizzare la modalità a Risparmio Energetico, ovvero una modalità che è presente nella stragrande maggioranza degli elettrodomestici di nuova generazione, che consente di abbattere i consumi di energia elettrica. Questo considerando soprattutto le agevolazioni fiscali che sono state introdotte a tal proposito dal governo, che incentivano l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione entro la fine dell’anno corrente.

Il secondo consiglio che vi diamo, sempre collegato all’acquisto di un nuovo frigorifero, è quello di scegliere un dispositivo alla più alta classe d’efficienza energetica. Un frigorifero in classe A+++, per fare un esempio, consumerà sensibilmente di meno rispetto a un corrispettivo elettrodomestico di classe C, e questo si tradurrà ovviamente in un importante risparmio a fine mese, sulla voce dei consumi delle bollette mensili.