Soffione della doccia, ecco il metodo naturale per una pulizia impeccabile: il risultato è garantito

Una doccia in estate è più che rigenerante, è rinfrescante. Ma in inverno fare una doccia calda, è una coccola da concedersi sempre.

In inverno, con il freddo e la pioggia fuori, quelle gocce di acqua calda, rilassante sono la migliore cura per affrontare le serate buie. Una doccia lunga e poi una serata trascorsa con un film insieme alle persone a cui tieni di più.

Bisogna stare attenti, però, a tenere sempre pulito e curato quell’angolo di paradiso. Il calcare potrebbe incrostarsi e fare danni. Danni che, a lungo andare, potrebbero essere irreparabili. Servirebbe così, la mano esperta di un idraulico per riparare la doccia. E da una disattenzione ne scaturirebbe una disavventura. Attenzione sempre allo scarico e al soffione.

Vi sveliamo il trucco per pulire il soffione incrostato in modo del tutto naturale.

Il soffione è un accumulo di calcare e di detriti, per questo si incrosta e non permette all’acqua di uscire correttamente. Le incrostazioni di calcare, poi, arrivano sui vetri della doccia. Così abbiamo quelle bruttissime macchie che sono sinonimo di sporco. Come pulire il soffione? E soprattutto come farlo senza sostanze chimiche? Ve lo diciamo noi.

Il rimedio c’è ed è del tutto naturale. Il soffione, è proprio questo il posto in cui si accumula il calcare e si tappa, bloccando la fuoriuscita di acqua e rendendo poco confortevoli, le docce. Ma state tranquilli perché c’è un segreto per liberare dallo sporco i buchini del soffione. Il segreto è l’aceto di mele. che rispetto a quello di vino è meno aggressivo e più efficace.

Non bisogna fare altro che svitare il soffione della doccia e metterlo in ammollo in una vaschetta riempita precedentemente con aceto di mele. Questo agirà presto e scioglierà i residui di calcare, rendendo semplice l’asporto delle incrostazioni. Dopo un paio di ore con degli stuzzicadenti, o con qualsiasi oggetto delle stesse dimensioni, bisogna raccogliere lo sporco contenuto in ogni forellino.

Una volta terminato bisogna sciacquare il soffione con acqua corrente e riavvitarlo alla doccia. A questo punto il soffione sarà pulito, pronto per essere rimesso a posto e l’acqua scorrerà perfettamente. Se invece il soffione non può essere svitato dal tubo della doccia c’è un’alternativa altrettanto efficace.

Basta bagnare un pezzo di carta con aceto di mele e applicarlo sulla facciata del soffione. Per farlo restare attaccato, bisogna legarlo con un elastico, ma che sia ben aderente alla superficie. Dopo qualche ora, ripetere le stesse operazioni che si sarebbero fatte se il soffione fosse stato nella vaschetta. Questo tipo di pulizia sarà meno penetrante, ma dara comunque ottimi risultati.