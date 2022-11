Qual è lo smartphone 5G più veloce in rete I In quasi tutti i Paesi vince lui, non lo batte nessuno

Sappiamo tutti bene quanto il mondo degli smartphone si sia fortemente espanso nel corso degli ultimi anni, con numerosi modelli disponibili sul mercato e lanciati dalle principali compagnie produttrici, che riescono a rispondere in maniera efficace alle esigenze di tutti gli utenti, con un occhio di riguardo ovviamente per l’aspetto economico.

Siamo infatti soliti dividere solitamente il mercato degli smartphone rispettivamente in dispositivi di fascia bassa, fascia media e infine fascia alta.

Parallelamente al boom degli smartphone, abbiamo assistito al velocizzarsi, di anno in anno, delle connessioni a livello della rete mobile. Si è passati quindi, progressivamente (ed è un processo che sta avvenendo ancora) dal 4G al più veloce 5G, che presenta una velocità davvero elevata e caratteristiche aggiuntive che permettono di definirlo come uno standard al passo coi tempi.

In base a quanto stabilito da GSMA, ovvero l’organizzazione industriale che rappresenta l’interesse degli operatori di rete a livello mondiale, la compagnia ha esaminato dieci paesi in cui si sono riscontrati il maggior numero di dispositivi mobile connessi in contemporanea esaminando le prestazioni di questa nuova tecnologia 5G, per stilare una classifica ed effettuare delle statistiche a tal proposito.

In particolare, secondo l’ultima rilevazione effettuata da Ookla con Speedtest, gli smartphone risultati più veloci nella trasmissione e ricezione del nuovo standard 5G si sono rivelati essere rispettivamente iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, ovvero gli ultimi modelli recentemente usciti nella lineup di Apple, presentati in occasione del keynote che si è tenuto a settembre. Essi in particolare risultano in assoluto più veloci a livello degli Stati Uniti, in Germania, in Thailandia e infine nel Regno Unito.

Le classifiche

Quanto agli Stati Uniti in particolare, iPhone 14 Pro Max va a classificarsi al primo posto in classifica, con prestazioni davvero ottime. In questo caso abbiamo 177.21 Mbps in download, e 19.28 Mbps in upload, seguito poi dal suo “fratello minore” iPhone 14 Pro, che presenta delle statistiche lievemente minori.

A seguire troviamo poi gli smartphone di Samsung, rappresentati da Samsung Z Gold 4, S21+ 5G e per finire Galaxy S22 Ultra.

Quanto alla situazione attuale, l’Italia non rientra al momento nella ricerca di Ookla, e l’unico stato dell’Europa attualmente incluso è la Germania. In questo caso abbiamo al primo posto iPhone 14 Pro, seguito immediatamente da iPhone 14 Pro Max, e un terzo posto assegnato all’iPhone 13 Pro. Infine, quarto posto per iPhone 13 Pro Max, per concludere poi con il quinto e ultimo posto con OnePlus 9 Pro 5G