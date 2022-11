OPPO Reno 8, sfrutta subito questa occasione: il regalo di Amazon è da non perdere

Come abbiamo detto più e più volte, il mondo degli smartphone si è notevolmente ampliato nel corso degli ultimi 10 anni, riuscendo a tutti gli effetti a soddisfare le esigenze di tutti i consumatori grazie alle caratteristiche e funzionalità più variegate, tenendo ovviamente sempre un occhio di riguardo per l’aspetto economico dei diversi modelli presenti sul mercato.

Siamo infatti soliti suddividere il mondo degli smartphone rispettivamente in dispositivi di fascia bassa, fascia media e infine fascia alta, con i top di gamma capitanati rispettivamente da Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro, per quest’anno.

Oggi in particolare vi parleremo di uno smartphone appartenente alla fascia media (che ha tra i suoi punti di battaglia più importanti una fotocamera con un buon sensore principale, assieme alla possibilità di ricarica rapida), che con il Black Friday concomitante si sta rivelando davvero un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un nuovo telefono. Stiamo parlando ovviamente di OPPO Reno 8, uno smartphone di tutto rispetto che è attualmente in offerta su Amazon. Scopriamone insieme tutte le caratteristiche e le funzionalità.

Partiamo innanzitutto dal processore: nel caso di Oppo Reno 8 ci troviamo infatti davanti a un chip MediaTek 1300, in combinazione con 8 GB di RAM e 256 GB per lo storage, utile per archiviare tutte le nostre foto, video e il nostro materiale in generale.

Quanto al display di questo smartphone di fascia media, abbiamo uno schermo con diagonale da 6.43 pollici, di tipo AMOLED, alla risoluzione Full HD (1080p, per intenderci), e frequenza di aggiornamento pari a 900 Hz. Ottima anche la luminosità, con ben 800 nits di picco.

Altre caratteristiche

All’interno dello smartphone troviamo incluso anche un utilissimo sensore per il riconoscimento di impronte digitali, nella parte inferiore del pannello, utile per sbloccare lo smartphone in maniera comoda e veloce.

Nella parte posteriore dello smartphone troviamo ben tre fotocamere: abbiamo innanzitutto un sensore principale Sony IMX766 con 50 megapixel, a cui si susseguono poi un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 megapixel. A completare questa configurazione di fotocamere, troviamo un sensore nella parte anteriore, il Sony IMX709, con 32 megapixel in questo caso. Buona anche la batteria dell’Oppo Reno 8, con capacità di 4500 mAh (che garantisce una discreta autonomia allo smartphone) e una ricarica rapida SuperVooc da ben 80W, che permette di ricaricare molto velocemente il nostro dispositivo.

Per chi fosse interessato, attualmente Oppo Reno 8 è in offerta su Amazon a soli 499 euro, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originario di listino, rispettivamente nella colorazione Shimmer Black o, alternativamente, nella colorazione Shimmer Gold.