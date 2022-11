Whatsapp, sei curioso di sapere se sei spiato? Ecco il metodo infallibile

Temi che qualcuno ti sta spiando? Esiste un modo per scoprire chi ti spia su WhatsApp e anche un trucco per nascondere le nostre informazioni più personali sull’app.

Sempre in continua evoluzione, WhatsApp con sempre nuove funzioni da offrire ai suoi utenti rimane sul podio delle app di messaggistica più utilizzate al mondo. Ci permette di condividere con i nostri amici più cari foto, video, sticker, gif e molto altro, purtroppo anche con persone che non conosciamo o che non vogliamo che sappiano di più su di noi.

Infatti alcune persone si avvalgono di questa app per spiare gli altri utenti, controllando costantemente gli ultimi accessi effettuati, le informazioni presenti nell’account e la foto profilo. Se vogliamo fuggire da occhi indiscreti, esiste un modo per proteggere la nostra privacy.

Non vi consigliamo nessuna app per stanare chi ci spia, perché molto spesso queste app nascondono virus e malware. WhatsApp non consente di identificare chi visualizza la foto o altri dettagli del profilo. Ma c’è un trucco che possiamo utilizzare a nostro vantaggio.

Come scoprire chi ci spia

Negli ultimi anni WhatsApp ha integrato una funzione per imitare i social network, ovvero le storie. Questa funzione non ha avuto un grande successo sul app di messaggistica, ma c’è comunque chi utilizza le storie per condividere con i propri contatti gli aspetti più intimi della loro vita, rispetto a Instagram o Facebook dove il nostro pubblico è più largo.

Se anche tu utilizzi le storie di WhatsApp, devi sapere che non solo i tuoi contatti possono visualizzare. Infatti chiunque possiede il tuo numero può vederle, anche chi non hai salvato sulla tua rubrica. A volte basta essere inseriti su un gruppo WhatsApp con persone che non conosciamo che questi si salvano il nostro numero per spiarci o contattarci. Questo, però, presto potrà essere evitato, perché è in arrivo una nuova funzione che ci permettere di decidere se essere inseriti o meno su un gruppo.

Ritornando alle storie, queste le possiamo utilizzare a nostro vantaggio. Per scoprire chi ti spia su WhatsApp basta cliccare su “Stato” e poi su “Il mio Stato”. A questo punto, per procedere, è fondamentale cliccare sul simbolo dell’occhio. In questo modo, infatti, viene resa nota la lista degli utenti che hanno visualizzato lo stato.

Per avere una visione d’insieme realistica, è bene pubblicare per alcuni giorni di seguito foto diverse, così da vedere se ci sono utenti che le visualizzano costantemente, in quanto potrebbero essere quelli più interessati a carpire delle informazioni.

Nel caso in cui si individui qualcuno al quale si vuole impedire di vedere i nuovi aggiornamenti, basta premere sul simbolo (…), posto in alto a destra, e cliccare sulla voce “Impostazioni”. Una volta avuto accesso a tale sezione, è bene fare tap sulle voci Account, Privacy, Stato, e nella schermata visualizzata, è necessario cliccare sull’opzione “I miei contatti eccetto…“.

In questo modo è possibile mostrare il proprio stato a tutti i propri contatti, eccetto alcuni utenti. In alternativa è possibile pigiare sull’opzione “Condividi solo con…”, così da mostrare il proprio Stato solo ad un certo numero di utenti, ben selezionati.

Come nascondere la propria foto profilo

Anche le nostre foto profilo possono essere visualizzate da chiunque, comunque è possibile nasconderla da chi non vogliamo e solo da chi è nei nostri contatti.

Se hai Android ti basterà andare nelle Impostazioni e cliccare su Account – Privacy – Immagine del profilo: nel riquadro che compare scegli la voce che preferisci tra “Tutti”, “I miei contatti” o “Nessuno” se, rispettivamente, vuoi che tutti vedano la tua foto (anche coloro di cui non hai il numero), se la possono vedere solo i tuoi contatti o nessuno.

Procedimento simile per chi ha iPhone: basterà andare nelle Impostazioni (in basso a destra) e cliccare su Account e poi Privacy. La schermata che comparirà sarà simile a quella di Android: basterà quindi spuntare su “Tutti”, “I miei contatti” o “Nessuno” e scegliere a chi far vedere la foto del profilo.