Termosifoni caldi, un facile trucco ti fa risparmiare calore (e soldi in bolletta) I Guarda come fare

Si prospettano tempi duri, nel corso dei prossimi mesi autunnali e invernali, per tutta l’Unione Europea a causa del rincaro energia che ha recentemente colpito tutto il continente.

Questa situazione si deve in particolare modo ai conflitti che si sono tenuti da qualche mese a questa parte in Ucraina, che hanno irrimediabilmente portato ad un rialzo mai visto prima dei costi dell’energia (soprattutto del gas a metano), da cui chiaramente tutta l’Europa dipende per la sua fornitura di energia. Il tutto si è tradotto quindi in un aumento vertiginoso delle bollette dell’energia, sia elettrica che del gas a metano.

Senz’ombra di dubbio una delle voci che ricoprono più importanza a livello di consumo energetico nell’economia domestica è quella dei riscaldamenti, soprattutto nei mesi autunnali e invernali come ora in cui è fondamentale avere un’adeguata temperatura a casa, grazie all’utilizzo di termosifoni, caldaia, scaldabagno e via dicendo. Vediamo quindi insieme alcuni trucchi e accorgimenti utili per consumare meno energia possibile, e avere conseguentemente bollette dell’energia meno salate a fine mese.

Innanzitutto uno degli accorgimenti più utili in tal senso è quello di evitare in tutti i modi la dispersione di calore da parte dei termosifoni. Il calore che viene generato da esso viene infatti scambiato spesso con il muro a livello della sua parte posteriore, per poi essere eventualmente disperso verso l’esterno, a causa ad esempio di alcuni spifferi.

Per porre rimedio a questa situazione e isolarli il più possibile, uno degli accorgimenti migliori è quello di posizionare, in prossimità della parte posteriore, dei pannelli che impediscano al calore di fuoriuscire e disperdersi, evitando così di sprecare inutilmente energia.

Consigli utili

Così facendo si riuscirà ad aumentare la resa termica dell’intero impianto di riscaldamento. Attraverso una migliore resa termica, infatti, è più intuitivo ed immediato mantenere sotto il dovuto controllo i consumi della nostra caldaia, e di conseguenza del gas a metano che utilizziamo.

Basterà in questo caso installare degli speciali pannelli termoriflettenti, che consentiranno di veicolare il calore verso l’interno dell’ambiente: si tratta di un’operazione davvero molto semplice e alla portata di tutti, che non richiede affatto l’assistenza da parte di professionisti.

Basterà quindi posizionarli nella parte posteriore dei nostri termosifoni, e non sarà necessario far altro all’infuori di questo. Si tratta di prodotti molto economici, dal momento che si trovano ad appena una decina di euro in tutti i negozi fisici ed e-commerce, e basterà un’unica confezione per limitare la dispersione di calore