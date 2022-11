Samsung Galaxy A34, diffusi in rete i primi render del dispositivo: ecco le novità principali

Uno dei punti più favorevoli del mondo degli smartphone nel corso degli ultimi anni (che ricordiamo, hanno subito un boom non indifferente a livello del mercato mondiale) è che offrono davvero una vastissima possibilità di scelta, che ben si adatta ad ogni esigenza del consumatore finale, con le più variegate caratteristiche (in termini di sensore della fotocamera, design, potenza del processore e via dicendo).

Chiaramente bisogna tenere sempre un occhio di riguardo per l’aspetto economico, essendo perfetto così per ogni consumatore, in base alle varie fasce di prezzo (bassa, media o alta per quanto riguarda i top di gamma, come ad esempio Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro, gli ultimi usciti in tal senso).

Quest’oggi in particolare vi parleremo di Samsung Galaxy A34, di cui recentemente sono stati diffusi i primi render in assoluto. Scopriamo assieme le prime interessanti caratteristiche di questo dispositivo che sembra davvero promettente e conveniente per chi intende acquistare un nuovo telefono a breve.

In base alle informazioni che sono trapelate recentemente e le voci di corridoio, questo Samsung Galaxy A34 porterà delle dimensioni pari a 161.3×77.7×8.2 millimetri. Non si conoscono dettagli invece per quanto riguarda il design del prodotto, che sembra ancora ignoto, anche se siamo sicuri che avremo maggiori informazioni in futuro.

Secondo alcune fonti uscite in passato, Samsung non andrà a includere una fotocamera di profondità per i suoi futuri modelli appartenenti alla serie A, anche se al momento sono solo supposizioni.

Altre indiscrezioni

Sempre secondo queste voci, i futuri modelli Samsung Galaxy A24, A34 e infine A54 avranno un sistema costituito da una tripla fotocamera, che comprenderà rispettivamente un sensore primario, un’unità macro e infine un’obiettivo grandangolare per andare a includere tutto.

Quanto al display, che verosimilmente presenterà una cornice superiore a forma di goccia d’acqua, avremo verosimilmente un display AMOLED (come visto nella precedente generazione). Nella parte superiore inoltre troveremo uno slot per schede SIM, mentre il microfono sarà posizionato nella parte inferiore, assieme alla porta USB e il jack per le cuffie con ingresso da 3.5 mm.

Al momento non abbiamo effettivamente una finestra di lancio per quanto riguarda il Samsung Galaxy A34, né conosciamo il suo prezzo di listino, anche se probabilmente vedrà la luce nei primi mesi del 2023. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori informazioni ufficiali da parte della stessa Samsung, che usciranno attraverso comunicati stampa ufficiali o keynote di presentazione, che siamo certi arriveranno nel corso delle prossime settimane o mesi.