Caro bollette, l’aiuto arriva dall’intelligenza artificiale: ecco come ci farà risparmiare

Le bollette sono sempre più salate e, di contro, le tasche dei poveri contribuenti sono sempre più vuote; e non se ne vede la fine.

Nonostante accorgimenti usati in cucina e con gli elettrodomestici per evitare sprechi di energia e consumi elevati, come spegnerli completamente e non metterli in standby o usarli durante le fasce con minor consumo, nonostante l’impegno dei governi e dell’ARERA a favore di bonus e sgravi sociali, i costi delle materie prime e del gas in particolare, continuano ad aumentare a dismisura.

Haier, società di elettrodomestici numero 1 a livello mondiale, ha siglato delle partnership con Hive Power ed Edison Energia per l’abbattimento dei costi in bolletta. Azioni concrete volte ad affrontare i problemi più attuali, nel solco del percorso intrapreso negli ultimi anni nell’ottica dell’Internet of Beings.

Haier Europe ha presentato a Milano la sua roadmap di servizi smart e accordi per l’efficientamento dei consumi energetici in casa.

Nel corso del 2022 il prezzo dell’energia elettrica è quasi decuplicato rispetto a gennaio 2021. Per questo motivo si stanno diffondendo i Time-of-Use Rates, ossia un’offerta di tariffe variabili su fascia oraria in base alle esigenze degli utenti. Ma secondo Haier Europe è prioritario oltre che fondamentale parlare di classe energetica. Infatti, secondo quanto affermato da Gianpiero Morbello Head of Brand & IOT Haier Europe, l’azienda ha deciso da tempo di muoversi verso strategie di efficientamento in modo da avere effetti funzionali in tempi brevi.

La roadmap presentata a Milano comprende partnership con i fornitori di energia e iniziative che tracceranno la via per tutto il comparto internazionale. Tutto questo, continua, è reso possibile grazie all’Intelligenza Artificiale e all’app “hOn”. E’ una piattaforma digitale che, con 5 milioni di utenti attivi in Europa, guida tutti gli elettrodomestici connessi dei marchi Candy, Hoover e Haier.

Con la connessione di tutti gli elettrodomestici al WIFI di casa si ottengono alert preventivi sul momento adatto per la pulizia dei filtri o consigli per fare altre manutenzioni. Le integrazioni con i servizi metereologici, invece, avvisano in caso di pioggia per evitare il rischio di non poter stendere gli indumenti lavati. E’ inoltre possibile la schedulazione intelligente degli elettrodomestici scegliendo le priorità di utilizzo senza gravare sulla rete elettrica.

Innovazione e partnership per l’efficientamento energetico

Haier Europe sta per rilasciare un’innovazione che permetterà ad hOn la programmazione dell’accensione dell’elettrodomestico in base alle fasce orarie attraverso l’inserimento delle tariffe del proprio contratto elettrico. Inizialmente l’inserimento delle tariffe sarà manuale da parte dell’utente ma l’azienda sta lavorando con alcuni energy retailer per automatizzare il processo. Attraverso l’App hOn Haier dialoga con il cliente chiedendo la sua disponibilità a non attivare gli elettrodomestici in determinate fasce orarie. Il cliente potrà venire premiato e rimborsato in bolletta.

Insieme ad Hive Power, fornitore leader di soluzioni innovative per reti intelligenti, Haier Europe parteciperà al progetto Europeo Horizon. Tale progetto servirà a costituire comunità energetiche in Europa fornendo smart appliances connesse e controllabili da remoto. La partnership siglata tra Haier Europe e Edison Energia, invece, permette ai clienti possessori di un impianto fotovoltaico Edison abilitato, di godere della funzionalità Smart Solar. Tale funzionalità ottimizza le partenze degli elettrodomestici consentendo un risparmio fino al 70% dei consumi energetici.