Bonus elettrodomestici, arrivano gratis e consumano pochissimo: Italiani impazziti

Sono mesi senz’ombra di dubbio difficili per gli Italiani e in generale per tutti gli abitanti all’interno dell’Unione Europea. Questo a causa dei recenti conflitti che si sono verificati (e tutt’ora perdurano, purtroppo) in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno portato ad un rialzo clamoroso dei costi delle materie prime e dell’energia, sia elettrica che del gas a metano.

Ciò ha avuto come diretta conseguenza l’aumento stratosferico delle bollette mensili dell’energia, in tutti i paesi dell’Europa, portando serie difficoltà.

Nonostante tutti gli aiuti che provengono dai governi (quello tedesco e italiano in primis) come ad esempio il bonus energia (che permette di avere una detrazione di 150 euro direttamente sulle bollette mensili dell’energia), tantissime famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che pagare le bollette è diventato davvero insostenibile, soprattutto se si percepisce un solo reddito a livello del nucleo famigliare. Oggi quindi vi forniremo alcuni consigli per cercare di consumare

Gli elettrodomestici sono senz’ombra di dubbio una delle voci più importanti all’interno dell’economia domestica, dal momento che consumano molto (soprattutto quelli che devono essere perennemente accesi per loro natura, come il frigorifero che deve conservare in maniera adeguata le nostre pietanze).

Fortunatamente il governo italiano ha emanato un decreto che ha permesso di introdurre un bonus elettrodomestici, il quale permette interessanti agevolazioni fiscali per chiunque sia intenzionato ad acquistare un nuovo elettrodomestico di ultima generazione, più precisamente entro la fine del 2024.

Consigli utili

Vi ricordiamo infatti che, al momento della scelta e dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico (un forno elettrico, un frigorifero, la lavastoviglie e chi ne ha più ne metta), è sempre bene scegliere il dispositivo alla più alta classe d’efficienza energetica. Un elettrodomestico di classe A+++, infatti sarà in grado di consumare sensibilmente di meno rispetto ad un corrispettivo eletttrodomestico in classe C, per esempio. Questi minori consumi si rifletteranno ovviamente sul costo delle bollette dell’energia elettrica, che sarà sensibilmente minore e ridotto.

Si tratta in particolare di una detrazione pari al 50%, su una spesa massima che può arrivare a 10’000 euro per l’anno corrente, e 5000 euro invece rispettivamente per i due anni a venire (ovvero 2023 e 2024). Questa spesa massima sarà addirittura divisa in 10 comode rate annuali, che permetteranno così di dilazionare in maniera semplice la cifra.

Ricordiamo che per poter usufruire di questo bonus è necessario pagare con metodi tracciabili, quali la carta di credito e di debito