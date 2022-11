Amazon, arriva l’assistente vocale in soccorso degli anziani: Alexa Properties sbarca nelle RSA

Arriva anche in Italia il nuovo assistente vocale dedicato alla cura degli anziani. Amazon lancia il nuovo progetto di Alexa nelle case di riposo, l’intelligenza artificiale a servizio dei più bisognosi.

Le intelligenze artificiali sono di grande aiuto nelle nostre case. Ci permettono di coordinare i nostri elettrodomestici e altri dispositivi smart, rifornirci dei prodotti di cui abbiamo bisogno e metterci in contatto con i nostri amici e parenti. Le loro multiple funzionalità ci semplificano la nostra vita domestica di tutti i giorni.

Queste funzionalità possono essere utilizzate non solo nelle nostre case, ma anche in strutture pubbliche o private come ospedali e case di riposo. Infatti il loro grande potenziale sarebbero molto utili per assistere persone malate o anziane, che hanno più difilcoltà ad essere indipendenti e hanno bisogno di essere in continuo contatto con altre persone.

Recentemente Amazon ha annunciato una nuova intelligenza artificiale come Alexa, ma con l’obbiettivo di assistere i più anziani. Il nuovo progetto con il nome Alexa Smart Properties for Senior Living è in arrivo anche in Italia. Progettata specificamente per le esigenze degli anziani e di chi se ne prende cura, consentendo così ai residenti delle RSA di rimanere sempre connessi, informati e intrattenuti.

Alexa assiste gli anziani

Nelle case di riposo Italiane stanno sbarcando nuovi assistenti, questa volta però non indossano camici e Crocs, ma possiedono solo una casa bluetooth. Stiamo parlando dei nuovi assistenti vocali di Amazon, Alexa Smart Properties for Senior Living, destinati per aiutare gli operatori sanitari nell’assistere i pazienti più anziani.

Il vantaggio per gli ospiti è quello di poter contattare facilmente i propri cari grazie alle chiamate Alexa-to-Alexa e di vedersi in videochiamata attraverso smartphone o sistemi Echo. Alexa Smart Properties può anche supportare i gestori della struttura a personalizzare le esperienze dei residenti e assisterli nelle diverse attività quotidiane. Per esempio visualizzando attività, menù e promemoria attraverso gli Echo Show.

Inoltre il personale delle RSA può comunicare in modo più efficiente con gli ospiti sfruttando le funzioni di Alexa. Quindi effettuare annunci, chiamate vocali e video verso gli altri dispositivi con Alexa presenti nella struttura. Con Alexa Smart Properties le case di riposo possono rendere i loro assistiti maggiormente indipendenti tramite le funzioni di Alexa per la smart home. Come luci e prese intelligenti e il controllo di tapparelle o termostati, consentendo così agli anziani di controllare con la semplice voce l’ambiente in cui vivono, facendo risparmiare tempo al personale.

Il progetto lanciato da Amazon sarà testato in italia per la prima volta presso la RSA Madre Teresa di Calcutta di Sarezzo, a Brescia, gestita da Kursana Italia che è una società di Dussman Italy. Il Direttore del Controllo della Pianificazione e dell’Innovazione di Dussmann Italy, Renato Santinon, è entusiasta di sperimentare le grandi funzionalità di un intelligenza artificiale come Alexa nell’assistenza dei più anziani.

“Ci siamo sempre impegnati affinché i nostri ospiti potessero vivere al meglio la propria vita. La tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale. L’utilizzo di Alexa Smart Properties consentirà agli anziani di migliorare la qualità della loro vita all’interno delle strutture di Kursana Italia. Si tratta di una soluzione semplice da utilizzare, in grado non solo di intrattenere i nostri ospiti ma anche di mantenerli sempre connessi con le famiglie, in ogni momento.” Dichiara Renato Santinon.

A riguardo della privacy, Amazon garantisce che nessuna informazione personale viene condivisa con Alexa e le registrazioni vocali non vengono salvate. “Tutti i dispositivi Echo di Amazon offrono diversi livelli di protezione della privacy e anche gli utenti dei dispositivi nelle RSA possono disattivare la funzionalità di Alexa di rispondere alla parola d’attivazione in qualsiasi momento, semplicemente premendo il pulsante di disattivazione del microfono sulla parte superiore del dispositivo Echo”.