Addio spese di acqua calda: con questo dispositivo hai l’acqua sempre bollente a costo zero

Si prospettano mesi davvero duri da sopportare per tutta l’Unione Europea. Una delle più grosse difficoltà che ha piegato tutta l’Europa è infatti il caro energia, che è dovuto principalmente ai conflitti che si sono recentemente verificati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno portato ad un rialzo clamoroso del costo delle bollette mensili dell’energia elettrica, ma soprattutto del gas a metano.

Nonostante i numerosi aiuti che provengono dai governi di tutte le nazioni europee, come ad esempio le agevolazioni sull’acquisto di nuovi elettrodomestici e il bonus bollette da 150 euro recentemente emanato dal governo italiano, tantissime famiglie italiane rischiano lo stesso di andare verso la soglia di povertà, dato che permettersi il pagamento delle bollette mensili è diventato praticamente utopia.

Tra tutte le voci dei consumi energetici dell’economia domestica, i riscaldamenti giocano senz’ombra di dubbio un fattore importante, tra termosifoni, caldaie, scaldabagni e via dicendo, in particolare modo durante questi mesi autunnali e invernali.

Quest’oggi vi forniremo alcuni consigli utili per consumare meno energia elettrica e gas possibile, in modo da risparmiare sensibilmente sulle prossime bollette dell’energia che arriveranno a fine mese.

Una delle soluzioni senz’ombra di dubbio migliori è lo scaldabagno solare, il quale permette di ottenere acqua calda partendo dall’acqua che viene utilizzata per il riscaldamento.

Come funziona

Esso ha la funzione di mantenere calda l’acqua che viene prodotta da parte dei pannelli solari che sono installati sulla superficie della propria abitazione domestica con relativo impianto fotovoltaico, ed è in grado di mantenerla anche per diversi giorni. Chiaramente nel caso dello scaldabagno, c’è una maggior resa in base al suo isolamento. Per quanto riguarda un impianto solare a uso famigliare, la sua capacità ha un valore che si aggira attorno ai 150 litri, anche se nei casi più estremi può arrivare fino a ben 2000 litri di capacità. All’interno del pacchetto generalmente acquistato, sono inclusi anche rispettivamente i kit d’accordo, oltre che gli accessori di caricamento e infine le valvole.

Il boiler solare rappresenta una condizione necessaria affinché si possa installare e far funzionare correttamente un impianto solare termico.

Il vantaggio principale del boiler solare consiste nel suo complesso sistema di accumulo, che permette di avere una resa migliore e riuscire quasi a essere indipendenti dai combustibili fossili (il gas metano, in questo caso), con un valore che si attesta circa all’80%, riuscendo così a risparmiare in maniera importante sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, dati i minori consumi energetici.