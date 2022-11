Iliad, lanciata la nuova offerta speciale: è praticamente gratis

Iliad S.A. è una compagnia di telecomunicazioni francese fondata nel 1990 a Parigi dall’imprenditore attivo nelle telecomunicazioni Xavier Niel.

Quando la Commissione europea approva la fusione di Wind e 3 Italia, nel 2016, conferma l’ingresso di Iliad come nuovo quarto operatore mobile italiano. La stessa Commissione ha confermato le misure correttive applicate a Wind.

Ecco che nacque Iliad Italia come filiale italiana del gruppo francese Iliad. Dai suoi inizi al 30 settembre 2022, Iliad Italia ha avuto un notevole incremento di utenti. Infatti, è arrivata ad avere 9 343 000 utenze di telefonia mobile e 86 000 utenze di telefonia fissa e internet. Un bel traguardo per una società sconosciuta in Italia fino a pochi anni fa.

Iliad da pochissimo ha lanciato una nuova offerta: la Flash 120. Vediamo di che si tratta!

Si tratta di un rilancio più che di un lancio. Infatti, l’offerta Flash 120 era già presente tra quelle di Iliad e la società ha voluto rilanciarla. Così, a partire dal 24 novembre, l’operatore francese lo ha fatto al posto dell’offerta Giga 80. Anche alcuni utenti già Iliad possono richiederla effettuando l’upgrade della loro attuale offerta

La nuova offerta Flash 120 ha un costo di 7,99 euro al mese e potrà essere sottoscritta fino al 15 Dicembre. Lo si potrà fare presso gli Iliad Store con l’assistenza degli addetti Iliad e nei Corner sparsi in diversi punti vendita in Italia. Non è possibile attivare l’offerta pagando in contanti.

La nuova offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 120 Giga di traffico dati. E, come già abbiamo visto, il costo è praticamente nullo se confrontato con offerte di altri operatori.

L’offerta con 120 Giga a 7,99 euro al mese è disponibile, come già accennato, anche per alcuni clienti già Iliad tramite upgrade. Il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM Iliad è di 9,99 euro a cui va sommato il primo canone mensile anticipato. Il totale da pagare per ottenere l’offerta Flash 120 è di 17,98 euro. L’upgrade, invece, è gratuito.

L’offerta Flash 120 può essere utilizzata anche in Roaming UE. Le condizioni sono le stesse nazionali per minuti ed SMS. Il tetto al traffico dati utilizzabile è 7 Giga. In caso di extra soglia internet, ovvero in caso di superamento del tetto dei 120 giga previsti dall’offerta, si pagheranno 0,00244 euro per ogni MB di internet consumato. Fuori dai Paesi dell’Unione Europea non sono previste tariffe tutto incluso a pagamento ma solo tariffe roaming a consumo.