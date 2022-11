Galaxy Tab S8 FE, il nuovo modello a breve in arrivo: finalmente la conferma ufficiale

Oltre al mondo degli smartphone che ha letteralmente spopolato nel corso dell’ultimo decennio, negli ultimi anni è emerso con grande forza anche quello dei tablet, che rappresentano (se così possiamo definirli) una via di mezzo tra quelli che sono i notebook e gli smartphone, in termini di esigenze, dimensioni e caratteristiche.

Al momento sul mercato sono presenti numerosissimi modelli, in base ai gusti di ogni cliente, sempre con un occhio di riguardo per l’aspetto economico, che permette di suddividerli nelle diverse fasce di prezzo, per venire incontro a ciascun consumatore.

In particolare oggi vi parleremo del nuovo Samsung Galaxy Tab S8 FE, ovvero il nuovo modello presto in arrivo. Le prime indiscrezioni, per chi non lo sapesse, risalgono addirittura allo scorso settembre, dove erano spuntati i risultati di Geekbench di un fantomatico tablet Samsung, con modello seriale Samsung SM-X506B.

Questo particolare modello, di cui poi si è conosciuto il nome in codice Birdie, potrebbe a tutti gli effetti essere il nuovo Samsung Galaxy Tab S8 Fe.

Scopriamo insieme le prime caratteristiche tecniche, che sarebbero emerse in particolare grazie ad un tweet recentemente pubblicato dall’utente Roland Quandt sul celebre social network di Elon Musk, con diverse indiscrezioni a riguardo. Si parte innanzitutto da il pannello del tablet stesso, che sarà un LCD e avrà una S Pen realizzata nella fattispecie da Wacom, marchio molto conosciuto sul mercato delle tavolette grafiche.

Altre informazioni utili

Non conosciamo attualmente le dimensioni in pollici dello schermo, ma siamo sicuri che in futuro la compagnia coreana divulgherà anche questo tipo di informazioni. La penna sarà in grado di restituire una grande esperienza d’uso per l’utente, consentendo ad esempio di prendere appunti (in università o a lavoro) e disegnare comodamente sul proprio tablet.

Ricordiamo infatti che ormai al giorno d’oggi le penne sono diventate quasi uno standard per i tablet, come nel caso di Apple con la sua Apple Pencil, arrivata alla sua seconda generazione. Non conosciamo ancora nessuna informazione, invece, per il prezzo di lancio e per l’effettiva data d’uscita, che potrebbe aggirarsi indicativamente verso la metà del 2023, a seguito dell’uscita dei nuovi Samsung Galaxy.

Non ci rimane dunque che attendere nuove informazioni e aggiornamenti in merito da parte di Samsung, attraverso il classico keynote di presentazione della compagnia e la conseguente uscita di comunicati stampa ufficiali con tutti i dettagli del caso, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.