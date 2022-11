Corrente elettrica, asciuga i tuoi panni in questo modo: il risparmio è siderale

Saranno mesi autunnali e invernali particolarmente difficili per tutti gli abitanti dell’Unione Europea, che si ritrovano a fronteggiare i costi clamorosamente lievitati delle bollette dell’energia (sia essa elettrica che del gas a metano).

Questo lo si deve in particolare modo ai recenti conflitti che si sono verificati in Ucraina, a partire dai primi mesi del 2022, e hanno portato conseguentemente ad un rialzo dei costi dell’energia.

Nonostante tutti gli aiuti provenienti dal governo (sia tedesco che italiano, in particolare modo), con il bonus energia da 150 euro per le famiglie più bisognose, così come agevolazioni fiscali per chiunque acquisti un nuovo elettrodomestico di ultima generazione, sempre più famiglie italiane si ritrovano seriamente in difficoltà a pagare e sostenere il costo esorbitante delle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas.

Vediamo quindi alcuni consigli utili e accorgimenti pratici per cercare di risparmiare meno energia possibile, in modo tale da pagare conseguentemente bollette meno salate, con un considerevole risparmio a lungo termine. Sicuramente una delle voci più importanti in termini di consumi energetici all’interno dell’ambiente domestico è quello del lavaggio dei propri capi, che prende in considerazione rispettivamente la lavatrice e, eventualmente, l’asciugatrice.

Soprattutto nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali, è diventato davvero difficile (praticamente una sfida) riuscire ad asciugare i propri panni lavati nel giro di poco tempo. Questa condizione poi peggiora ulteriormente in condizioni di maltempo, ad esempio quando piove o nevica, con il conseguente abbassamento delle temperature in questo caso. Ciò porta inevitabilmente ad allungare le tempistiche di asciugatura, e l’utilizzo conseguente dell’asciugatrice (diventata ormai soluzione per molti, al giorno d’oggi), che di certo non consuma poco.

Consigli utili

L’asciugatrice è infatti molto utile, soprattutto in queste condizioni in cui è veramente difficile avere una temperatura ottimale, ma bisogna avere anche un occhio di riguardo per i suoi consumi. Nel caso in cui i consumi fossero troppo alti, c’è infatti un’ottima alternativa, rappresentata in particolare modo dal trucco dell’asciugamano. In cosa consiste precisamente?

Sarà sufficiente innanzitutto scuotere bene i capi appena lavati, in modo tale da rimuovere parte dell’acqua residua, per poi stendere un asciugamano (preferibilmente in spugna) sulla superficie di un tavolo e porre così sopra i propri indumenti da asciugare, ancor meglio se accompagnato da un foglio di carta velina frapposto tra l’asciugamano e i propri capi.

L’asciugamano riuscirà a diminuire di molto i tempi di asciugamento dei propri capi, portando dunque a un considerevole risparmio energetico e sulle bollette a fine mese.