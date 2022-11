Netflix, la notizia ad un passo dall’ufficialità: per gli abbonati una novità incredibile

Netflix è una società statunitense fondata da Reed Hastings e Marc Randolph in California nell’agosto dell’anno 1997.

Opera nella distribuzione in streaming di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. Nel 2014 Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. È tra le maggiori piattaforme streaming di film e serie tv insieme a Prime Video, Disney+, Paramount+ e Peacock.

Nata come azienda di noleggio di DVD e videogiochi, dal 2008 ha attivato un servizio di streaming online on demand, accessibile tramite apposito abbonamento, che è divenuto presto il suo core business. Poi è entrata nel settore della produzione nel 2013, presentando la sua prima serie. Da allora ha notevolmente ampliato la produzione di film e serie TV, offrendo contenuti “originali Netflix“.

Diversi contenuti prodotti da Netflix hanno raggiunto un notevole successo con varie candidature e alcune vittorie agli Oscar. Nel 2020 Netflix è arrivata a circa 180 milioni di abbonati nel mondo; si è infatti verificata un’impennata di iscritti principalmente legata alla pandemia di COVID-19 esplosa proprio nel primo trimestre del 2020.

Ora Netflix si prepara a sfornare un gioco AAA per PC. Lo sta già sviluppando!

La notizia, possiamo dirlo, è ufficiale. C’è una serie di annunci di lavoro sul portale dedicato della società di streaming che usano una terminologia inequivocabile. Tra le altre parole utili per inquadrare l’iniziativa vale la pena citare Unreal Engine, servizio live, free-to-play, action RPG in terza persona.

Sembra inoltre piuttosto chiaro, quindi, che Netflix ambisca a un franchise multi-formato che si espanda in diverse tipologie di media: lo storytelling deve essere “all’altezza di una serie TV o un film Netflix“. A vedere così, comunque, sembra che l’idea sia di usare il gioco come punto di partenza per il futuro. Ovviamente siamo ancora alle fasi embrionali del progetto e tutto, come sempre, può cambiare.

Netflix, da tempo, considera il gaming un segmento molto importante per espandere il suo numero di abbonati. Fino ad ora l’iniziativa è rimasta un po’ in sordina, o meglio si è proceduto con tutte le dovute cautele. Il mese scorso, però, la piattaforma ha annunciato ufficialmente l’intenzione di fare un ulteriore passo avanti verso una crescita ancora maggiore con la fondazione di Netflix Game Studio.

Lo studio è basato in Finlandia ed è diretto da un ex VP Zynga. Questo nuovo progetto, però, dovrebbe essere sviluppato dalla divisione statunitense, annunciata anch’essa qualche settimana fa. Il suo nome annunciato è South California Game Studio. Al timone c’è Chacko Sonny, che è stato produttore di Overwatch per Blizzard.