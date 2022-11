Isola tutta casa e azzera riscaldamento con questo metodo facilissimo: italiani pazzi di gioia

Come abbiamo ormai ribadito più e più volte, prepariamoci a dei mesi per nulla facili da qui ai prossimi mesi autunnali e invernali.

Questo a causa dei recenti conflitti che si sono purtroppo verificati in Ucraina dai primi mesi del 2022 a questa parte, che hanno irrimediabilmente portato ad un rialzo dei costi dell’energia, in particolare gas metano e l’energia elettrica in generale.

Nonostante alcuni dei governi dell’Unione Europea non si siano di certo tenuti con le mani in mano, con provvedimenti come il bonus energia (da 150 euro, che possono essere tranquillamente detratti dal costo delle bollette) e agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione entro la fine dell’anno, sempre più famiglie italiane rischiano comunque di andare incontro alla soglia di povertà, dato che pagare bollette dell’energia elettrica e del gas così alte è diventato praticamente insostenibile.

All’interno dell’economia domestica, in particolare, la voce che riscuote senz’ombra di dubbio i consumi più alti è senz’ombra di dubbio il riscaldamento, tra caldaia, termosifoni, scaldabagno e tutto ciò che viene. Quest’oggi in particolare vi forniremo alcuni consigli e accorgimenti utili per consumare meno energia possibile, e pagare conseguentemente bollette più leggere a fine mese.

Uno dei consigli principali che vi sentiamo di darvi è quello di tenere innanzitutto il riscaldamento ad uno o due gradi in meno del solito. A fronte di un cambiamento di temperatura praticamente nullo, infatti, il consumo è davvero considerevole in tal senso.

Consigli utili

Un altro fattore davvero importante nell’economia del riscaldamento è l’effettivo isolamento dell’ambiente domestico. Anche un semplice spiraglio o uno spiffero presente negli angoli più remoti di casa, può infatti consentire all’aria fredda di entrare senza problemi, e questo chiaramente porta ad un maggior dispendio in termini di energia da parte dei termosifoni per mantenere una determinata temperatura all’interno dell’ambiente di casa, portando ad un abbattimento del potere riscaldante pari addirittura al 30% o del 40%. Il nostro consiglio è quindi quello di verificare con cura l’isolamento della propria casa, attraverso vari modi.

L’ideale, in questo caso, sarebbe quello di andare a sostituire tutti i vecchi infissi con infissi completamente nuovi e moderni, privi di spifferi, e che consentano quindi di sigillare sapientemente l’ambiente di casa e il suo relativo calore generato dai termosifoni e dalla caldaia.

Utile in tal senso sono anche i pannelli coibentati, i quali per loro stessa natura sono molto flessibili e consentono quindi di adattarsi ad ogni superficie.