Contatore idrico, ecco il metodo dei furbetti: acqua gratis in tutta casa | La bolletta non te la mandano proprio

Sono tempi duri in tutta Europa, in special modo nel corso di questi mesi autunnali e invernali, a causa del continuo rincaro energia che sta vessando completamente il vecchio continente.

Tutto questo è successo soprattutto a causa degli eventi che si sono verificati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, arrivando addirittura a scatenare un vero e proprio conflitto, con un rialzo clamoroso del prezzo del gas a metano.

Ciò ha portato incontrovertibilmente ad un aumento mai visto prima delle bollette, sia dell’energia elettrica che del gas a metano, e non tutti riescono a potersi permettere certe cifre. I governi di tutta Europa per fortuna non si sono tenuti con le mani in mano, ma anzi hanno emanato diversi decreti volti proprio ad aiutare la popolazione meno ambiente, con bonus bollette (nel caso dell’Italia, si tratta di 150 euro scalabili direttamente dalle bollette mensili dell’energia), così come anche interessanti agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare un elettrodomestico di nuova generazione, che consuma meno e che quindi porta un notevole vantaggio nella riduzione delle stesse bollette.

Nonostante tutti questi emendamenti statali, sempre più famiglie italiane rischiano quotidianamente di cadere nella soglia di povertà, dato che è davvero diventato difficile sostenere il peso così oneroso di queste bollette mensili salatissime.

Proprio a tal proposito, esistono alcuni “furbetti dell’energia” che fanno uso di trucchi per raggirare (in modo ovviamente illegale, vogliamo ribadirlo) i contatori del gas, dell’energia elettrica o dell’acqua, in modo da eludere le bollette mensili: scopriamo insieme qual è il loro metodo che va contro tutte le regole.

Come funziona la truffa

Questi malintenzionati infatti staccano il contatore idrico, collegano a quel punto i tubi diretti, e così facendo riescono ad avere un’erogazione dell’acqua pressoché continua, senza pagar nulla. In questo modo, come dicevamo prima, essi sono in grado di eludere il pagamento delle bollette mensili, dal momento che il contatore (una volta staccato) non registra più l’acqua effettivamente utilizzata, e alla compagnia risultano zero consumi.

Ricordiamo infatti che era successo recentemente un evento simile, proprio in Italia, dove a Boville Ernice (precisamente, in provincia di Frosinone) una donna era riuscita a manomettere in questo modo il contatore idrico, in modo tale da non pagare più i consumi della sua attività commerciale. Chiaramente il tutto non è, per fortuna, passato inosservato da parte dei Carabinieri della stazione locale, che si sono prontamente occupati del caso.

Ricordiamo infatti che manomissioni di questo genere rappresentano a tutti gli effetti un reato penale, che può comportare multe ingenti e mesi (se non anni) di reclusione.