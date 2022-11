Sony Xperia 5 IV: presentato il nuovo smartphone della compagnia giapponese | Scheda tecnica

Nel corso degli ultimi anni, il mondo degli smartphone ha avuto letteralmente un boom, prendendo sempre più piede all’interno della vita quotidiana di tutti noi.

Sul mercato mondiale attuale si sono affacciati ormai numerosissimi modelli, che rispondono in maniera puntuale ed efficace alle esigenze e caratteristiche di ogni consumatore, sempre con un occhio di riguardo per l’aspetto economico, che non va mai sottovalutato.

Quest’oggi andremo a descrivere nei dettagli Sony Xperia 5 IV, il nuovo smartphone della compagnia giapponese, disponibile da poco sul mercato. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche che promette questo nuovo telefono di Sony.

Il Sony Xperia 5 IV è stato infatti presentato da parte della compagnia all’interno di un evento che si è tenuto a settembre: questo smartphone rappresenta a tutti gli effetti il prodotto di punta dell’azienda, andando così a completare la lineup dei dispositivi di questa fine dell’anno per Sony.

Iniziamo a parlare innanzitutto del design. Questo Xperia 5 IV va a mantenere tutto il form factor che abbiamo visto in precedenza con Xperia 5 III, con giusto un millimetro di accorciamento rispetto al modello precedente. Per quanto riguarda il display, parliamo di uno schermo OLED delle dimensioni di 6.1 pollici, alla risoluzione di 1080×2520 pixel. Per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento dello schermo, avremo in questo caso 120 Hz, abbastanza in linea con la lineup di smartphone attuali. Aumentata in questo caso anche la luminosità a confronto con il modello precedente, con un rialzo di ben il 50% rispetto a prima.

Altre caratteristiche tecniche

Miglioramenti previsti anche sul lato batteria, con una dimensione maggiorata del 10% rispetto a prima, arrivando addirittura alla capacità di 5000 mAh, che dovrebbe teoricamente assicurare una giornata di autonomia a questo nuovo smartphone top di gamma di Sony. Esso vanta anche la ricarica rapida, che è in grado di ricaricare fino al 50% lo smartphone in appena 30 minuti, attraverso l’utilizzo di un caricatore da 30W di potenza. Un’altra grande innovazione è poi rappresentata dall’introduzione del supporto alla ricarica wireless, che non era mai stata vista prima in questa linea di smartphone Sony.

Quanto alla fotocamera, abbiamo un sensore da 12 megapixel, con un obiettivo ultrawide da 16 mm, un wide da 24 mm e infine un teleobiettivo da 60 mm con apertura 1/3.5. Ogni obiettivo è dotato al suo interno di un autofocus e stabilizzazione ottica, che permettono ottimi scatti anche in condizioni non ottimali.

Per chi fosse interessato all’acquisto, Sony Xperia 5 IV è disponibile in tutti i negozi fisici principali ed e-commerce al prezzo di listino di 1049 euro, rispettivamente con tre colorazioni differenti, ovvero verde, nero, e infine bianco écru, in base ai gusti di ogni consumatore.