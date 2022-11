Google, spunta il ‘trucco’ per risparmiare tanti euro: per gli utenti una rivoluzione pazzesca

Tutte le BigTech sono solite fare, spesso, aggiornamenti per il rilascio di nuove funzionalità agli utenti.

Questi aggiornamenti servono, come detto, a rilasciare nuove funzionalità per migliorare la fruibilità di un’App o di un servizio o per ottimizzare un bug presente nel software. Un bug è un errore, un difetto nella progettazione, nello sviluppo o nel funzionamento del software che provoca la produzione di un risultato errato o imprevisto.

Anche Google, come le sue concorrenti, è solita rilasciare aggiornamenti in maniera costante sia per risolvere problemi legati al funzionamento dei suoi prodotti, sia per migliorare l’utilizzo dei suoi utenti. In questo caso, sta cercando di semplificare la vita degli utenti!

L’aggiornamento sta introducendo nuove funzionalità di acquisto per aiutare gli utenti a trovare un affare migliore direttamente dalla ricerca.

Google vuole semplificare l’individuazione di promozioni e sconti aggiungendo un nuovo badge promozionale nella “Ricerca”. Questo apparirà quando ci sarà un coupon sconto disponibile per un determinato prodotto. Ad esempio, si potrà notare un “tag” contenente la dicitura “15% di sconto con il codice promozionale HOLIDAYS”. Lo scopo è offrire agli utenti offerte speciali e consentire loro di confrontarle con altre direttamente nella Ricerca.

Inoltre, troveremo una nuova funzione di ritaglio dei coupon, che consentirà di acquisire coupon di sconto prima di effettuare un acquisto. Al momento queste funzioni sono disponibili solo per gli utenti statunitensi. E ancora un’altra funzione. Questa volta di confronto. Ad esempio se cerchiamo un prodotto, questa funzione ci permette di confrontare lo stesso prodotto da acquistare con i relativi costi sito per sito.

Capitolo “strumento di analisi dei prezzi”. Quest’ultimo è già accessibile nella scheda Shopping. Gli utenti possono verificare immediatamente il confronto tra i prezzi di un marchio e quelli di altri, nonché se è economico, normale o costoso per determinati prodotti.

Google ha rivelato una miriade di nuovi aggiornamenti e funzionalità relativi allo shopping durante il suo evento Search On di alcune settimane fa, inclusi acquisti visivi, personalizzazione e acquisti con l’assistenza di recensioni affidabili. Uno dei miglioramenti più importanti su Google Shopping è l’inclusione della personalizzazione dell’attivazione. Al momento sarà disponibile negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.

I clienti potranno utilizzare questa funzione per far ricordare a Google le categorie in cui desiderano acquistare, ad esempio “Reparto donne” anziché “Reparto uomini”. Gli utenti potranno anche scegliere le aziende preferite per garantire che appaiano in primo piano nei futuri risultati di ricerca di Google Shopping.