Tostapane, il trucco facilissimo per pulirlo alla perfezione: non ti devi nemmeno sforzare

Hai un tostapane a casa ma non lo utilizzi mai per la paura di pulirlo? Esiste un turchetto semplicissimo per tenerlo pulirlo e igienizzato senza rinunciare alle fette di pane clade.

Non è uno degli elettrodomestici più popolari nelle case degli italiani, ma il tostapane è ottimo per avere un pane caldo come se fosse appena sfornato. Ideale non solo per avere delle fette calde da servire a colazione, il suo utilizzo è anche ideale per preparare dei buonissimi tacos e tortillas.

Uno strumento come il tostapane è molto comodo per cuocere e riscaldare dei pasti semplici e veloci, purtroppo non è altrettanto comodo la sua pulizia. Nonostante cerchiamo di mettere accuratamente le fette di pane tra le griglie, è inevitabile che le briciole finiscono nel fondo.

La pulizia del tostapane è ostico, si sporca facilmente e lo sporco rimane bloccato in delle fessure dell’elettrodomestico difficili da raggiungere. Non è un compito facile, ma non impossibile. Infatti esiste un trucco davvero semplice per pulire attentamente il nostro caro tostapane.

Come pulire il tostapane

Chi ha un tostapane in casa sa quanto questo elettrodomestico si sporca facilmente, le briciole di pane e di altri cibi finiscono ovunque e in degli spazi cosi ristetti che risulta quasi impossibile da raggiunge. Molti si arrendono nelle sua pulizia lasciando lo sporco al suo interno. Ma questo è un grandissimo errore, non solo perché si genera un luogo malsano dove cucinare, anche perché le briciole a contato con le parti calde del dispositivo si bruciano generando un cattivo odore e il rischio che prenda a fuoco il tutto.

Perciò è importante tenerlo pulito anche per la nostra sicurezza, ma come si fa? A spiegare il fantastico trucco per rendere il tostapane bello pulito e igienizzato è una TikToker, @jessicahaizman, che nel suo video spiega come si occupa ogni settimana della pulizia del tostapane di casa.

Tutto quello che abbiamo bisogno per effettuare una pulizia impeccabile è:

Un panno in microfibra.

Un asciugacapelli.

Aceto bianco (di vino, mele, alcol o riso).

Una volta che avete a disposizione questi oggetti potete iniziare con la pulizia. Per la vostra sicurezza, prima bisogna staccare il cavo di alimentazione del tostapane dalla corrente, ricordiamo di procedere alla pulizia sempre quando l’apparecchio è perfettamente raffreddato. Ora potete seguire questi semplici passaggi: