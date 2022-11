WhatsApp, la rivoluzione è assoluta I Diventa come Amazon, guerra tra le Big Tech

È in arrivo una nuova funzione su WhatsApp che aiuterà gli imprenditori ad allagare la loro clientela. Ora sarà possibile fare tutto dall’app, senza dover aprire un e-commerce.

Ogni tanto ci capita di contattare un ristorante o il nostro parrucchiere per via WhatsApp e ci accorgiamo che sotto il loro nome di contato vediamo la scritta account business, cosa sarebbe di preciso? La scritta si riferisce al fatto che contatto con cui stai interagendo è un azienda o attività che sta utilizzando l’applicazione WhatsApp Business.

Questa applicazione permette ai proprietari di un attività di semplificare l’interazione con i clienti, grazie a dei strumenti che permettono di automatizzare, organizzare e rispondere velocemente ai messaggi. Tra le funzioni che offre c’è: Profilo dell’attività, per fornire importanti informazioni, come indirizzo, email e sito web; Etichette, per organizzare le chat e i messaggi in modo da poterli trovare più facilmente; Strumenti di messaggistica, per rispondere velocemente ai clienti.

Chi possiede questa app per gestire i propri clienti già sa quanto sia comoda, ma sta per arrivare una nuova funzione che semplificare ulteriormente il contato fra il cliente e l’azienda. Questa nuova funzione permetterà questa volta agli utenti di WhatsApp “normale” di trovare direttamente loro le aziende, fin ora era unilaterale il contato da parte dei proprietari delle attività.

Cerca, contatta e compra, tutto da WhatsApp

WhatsApp semplifica il contato tra aziende e clientela, permettendo agli utenti di trovare direttamente sull’app le aziende. Questa innovativa funzione è in corso di sperimentazione in Brasile e in altri paesi, permetterà a Meta di raccogliere le informazioni sufficienti per comprenderne il funzionamento e per identificare eventuali aspetti da modificare e migliorare. L’intenzione è quella di permettere agli utenti di fare tutto da WhatsApp, ovvero trovare l’azienda, inviare messaggi e acquistare i suoi prodotti, tutto dalla chat.

La novità appena lanciata permette agli utenti di navigare per categoria o nome all’interno della Business Directory e di trovare le corrispondenti imprese. Una sorta di elenco telefonico già integrato in WhatsApp che consente di avere già a portata di mano tutte le informazioni necessarie senza la necessità di trascrivere il numero di telefono di un esercizio commerciale sul proprio smartphone.

Per chi si preoccupi che la propria privacy venga violata, Meta per chiarire ogni dubbio a proposito si è pronunciata in questo modo: “Abbiamo sviluppato la ricerca delle aziende in modo da tutelare la privacy delle persone. Le tue ricerche verranno elaborate in modo da non poter essere collegate al tuo account.”

Anche in fattore di sicurezza WhatsApp assicura ai suoi utenti che i pagamenti per effettuare gli acquisti direttamente in-app sono sicuri tramite carta di credito o di debito. “Questa esperienza di acquisto senza interruzioni farà la differenza per le persone e le aziende che desiderano acquistare e vendere su WhatsApp senza dover visitare un sito web, aprire un’altra app o pagare di persona.”