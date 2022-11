Televisione, arriva il bonus da 100€ I Ecco come ottenerlo

Con l’arrivo della nuova TV digitale e ai suoi nuovi standard tecnologici, è migliorata la qualità del segnale

Le trasmissioni in alta definizione, grazie al nuovo digitale terrestre sono cresciute di numero così come la proposta di canali televisivi. La data ultima per il passaggio al nuovo digitale terrestre è il 1 gennaio 2023. Ci sono state, però delle tappe intermedie.

La prima fase è iniziata a partire dal 15 ottobre 2021 che ha avuto ripercussioni sui TV senza l’alta definizione. Le televisioni nazionali hanno adottato il nuovo standard (MPEG-4). La seconda fase ha visto lo switch off del segnale DVB-T a favore del DVB-T2.

Questa fase verrà attivata in tutta Italia dal 1 gennaio 2023. A partire da questa data tutte le reti televisive passeranno alle nuove frequenze ed entro il 1 gennaio 2023 ognuno dovrà attrezzarsi con TV o un decoder compatibili per il DVB-T2.

Il governo ha messo in piedi una serie di bonus che, però, sono scaduti il 12 novembre scorso: il bonus TV – Decoder e il bonus Rottamazione TV, che potevano essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.

Nuovo Digitale Terrestre: Si va verso il rinnovo del bonus per televisori e decoder

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nella persona del Ministro Adolfo Urso, sta cercando di rifinanziare per il 2023 il bonus tv e decoder. Questo intervento è stata immesso nella bozza della prossima Legge di Bilancio. L’idea del Governo, che emerge dalle prime bozze e che dovrà scontrarsi però con tutti i vincoli di bilancio, è quella di stanziare per il 2023 ulteriori 100 milioni di euro da erogare con lo stesso meccanismo a doppio binario previsto fino a pochi giorni fa.

Ci dovrebbe essere un bonus TV/decoder da 30 euro (50 sui decoder tivùsat) per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 20mila euro e il cosiddetto Bonus TV Rottamazione, aperto a tutti, ma vincolato al conferimento contestuale di un vecchio apparecchio da inviare a trattamento RAEE. In questo caso il beneficio, utilizzabile solo per l’acquisto di un TV nuovo, vale il 20% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 100 euro.

I due benefici fino ad ora sono stati cumulabili. Infatti, ogni nucleo familiare poteva accedere a entrambi, una volta per ognuno, e consumarli contestualmente o in maniera disgiunta.

Non ci dovrebbero essere grosse novità circa le modalità di richiesta ed erogazione. L’unica novità potrebbe essere l’estensione del beneficio di 30 euro a tutti i nuclei familiari eliminando lo sbarramento del tetto ISEE. Resta da capire se un’apertura di questo tipo sia o meno compatibile con le norme comunitarie rispetto agli aiuti di Stato.

Ma quando arriverà il rinnovo di questi bonus?

Il rischio è che i tempi di disponibilità dei finanziamenti siano molto lunghi. Visto che sono vincolati alla Legge di stabilità, inizieremo a parlarne come minimo a gennaio 2023. Ovviamente, poichè le persone attendono notizie circa il rinnovo o meno dei bonus, c’è la possibilità, non remota, che il mercato TV subisca uno stop o forti rallentamenti.

Se il veicolo legislativo sarà la Legge di Stabilità, non si possono dimezzare i tempi. Infatti, dopo l’approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri, parte l’iter parlamentare e delle commissioni. E sicuramente, ci saranno degli emendamenti. Sarò difficile, quindi, avere certezza del rinnovo dei bonus prima della fine di dicembre.