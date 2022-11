Telegram prepara l’assalto a Whatsapp: il nuovo aggiornamento pronto al lancio

Telegram è un servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud ed erogato senza fini di lucro dalla società Telegram LLC.

Questa è una società a responsabilità limitata con sede a Dubai, fondata dall’imprenditore russo Pavel Durov. I client ufficiali di Telegram sono distribuiti come software libero per Android, Linux, iOS, MacOS, Windows.

Con Telegram abbiamo la possibilità di scambiare messaggi di testo con altri utenti ed in gruppi. Possiamo effettuare chiamate vocali e videochiamate cifrate punto-punto, scambiare messaggi vocali, videomessaggi, fotografie, video, sticker e file di qualsiasi tipo fino a 2 GB. Attraverso i canali è anche possibile la trasmissione in diretta di audio/video e testo verso i membri che si uniscono.

Possiamo, inoltre, programmare l’orario di invio di un messaggio e impostare un timer per l’autodistruzione dei messaggi che permette l’eliminazione automatica del messaggio una volta visualizzato dal destinatario. Infine, possiamo modificare il testo del messaggio anche dopo averlo inviato.

Telegram, ormai pronta al sorpasso su WhatsApp, aggiorna le sue funzioni. Tante novità per il suo futuro.

Telegram non vuole lasciare spazio alla crescita del suo antagonista WhatsApp. Così, la piattaforma sta procedendo ad un ampio processo di riforma e di aggiornamento. Grazie al lavoro incessante dei suoi sviluppatori, il suo obiettivo è quello di superare WhatsApp nel medio termine.

Gli aggiornamenti che Telegram sta proponendo nel corso di queste settimane sono legati ad una revisione dei servizi, garantendo una profonda personalizzazione per gli utenti. Infatti, con i nuovi aggiornamenti, Telegram garantisce agli utenti la possibilità di attivare un suono di notifica personalizzato per le chiamate e gli SMS.

In pratica l’utente può personalizzare il suono di notifica scegliendo un qualsiasi file multimediale disponibile e salvato sul proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma assicura agli utenti nuovi formati per silenziare le notifiche delle chat. Gli utenti che risultano attivi, in base alle proprie esigenze e alle proprie interconnessioni con altri utenti, potranno modificare il tempo di stop alle notifiche di una eventuale conversazione con un altro utente o anche per una chat di gruppo.

Le novità di Telegram riguardano sia gli utenti con uno smartphone di recente costruzione con Android aggiornato alle ultime versioni, si gli utenti che possiedono un iPhone. Non si sa ancora quando questi aggiornamenti saranno resi disponibili per tutti. Infatti, sono ancora in fase sperimentale. Per infuocare, però, ancora di più la rivalità con la piattaforma di Meta, WhatsApp, è possibile che questi aggiornamenti siano resi fruibili dagli utenti già entro la fine dell’anno.