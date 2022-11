Il super router di TP-Link: velocità raddoppiata e segnale stabilissimo I Con il Wi-Fi 7 navigare è un piacere

L’offerta dei router al giorno d’oggi è davvero varia e ampissima, in base alle caratteristiche ogni utente esige, sia da un punto di vista delle funzionalità e delle caratteristiche intrinseche, ma tenendo conto anche dell’aspetto economico ovviamente.

Nella fattispecie quest’oggi vi parleremo del nuovo router che la compagnia TP-Link ha recentemente presentato, con caratteristiche davvero promettenti e all’avanguardia. La compagnia ha infatti inaugurato l’era del Wi-Fi 7, e la nuova gamma di prodotti permette velocità che possono arrivare addirittura fino a 11.520 Bit/s, davvero incredibili.

Nonostante infatti lo standard Wi-Fi 6 (noto in tempi non sospetti con la nomenclatura Wi-Fi 802.11ac) non si sia ancora diffuso in maniera capillare, già qualche compagnia come TP-Link si sta preparando alla transizione graduale verso il nuovissimo standard Wi-Fi 7 (registrato alla nomenclatura sotto il nome di 802.11be), anche se le specifiche di questo devono essere ancora ben definita dall’Institute of Electrical and Electronics Engineers, ovvero l’ente predisposto all’autorizzazione dei nuovi standard all’interno dell’industria delle telecomunicazioni.

In particolare è stata proprio TP-Link a presentare la sua vasta lineup di prodotti, che vedranno probabilmente la luce a partire dai primi mesi del 2023, e supporteranno a pieno titolo il nuovo standard Wi-Fi 7. prevedendo così velocità raddoppiate rispetto ad adesso. Ricordiamo che, per chi non lo sapesse, la versione finale di questo nuovo e promettente standard è attesa in uscita non prima del 2024, e prevederà nella fattispecie l’utilizzo delle bande rispettivamente da 24. GHz, 5 GHz e infine 6 GHz, a scalare.

Partiamo innanzitutto dal nuovo router quad band TP-Link Archer BE900. Questo modello in particolare presenta ben 12 antenne interne, e una forma piuttosto stranante e insolita per un router: sulla superficie spiccano infatti diversi LED che sono sensibili al tocco.

Caratteristiche tecniche

È proprio questo primo prodotto che rappresenta il top di gamma per la compagnia, come una velocità di trasmissione fissata a 1.376 Mbit/s per la banda da 2.4 GHz, velocità di 5.760 Mbit/s per le due bande da 5 GHz, e infine addirittura 11.520 Mbit/s di velocità per la banda più ampia da 6 GHz.

Il suo lancio è previsto indicativamente per il primo trimestre del 2023, ad un prezzo fissato a 699 dollari per il territorio statunitense. Per chi volesse spendere di meno, sono presenti i modelli Archer BE800 e Archer BE550, che offrono una velocità di trasferimento dati piuttosto ragguardevole, fissata rispettivamente a 19 Gbits/s e 9.2 Gbit/s.

Anche questi modelli vedranno la luce indicativamente nei primi mesi del 2023. Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni ufficiali da parte di TP-Link, che sicuramente arriveranno nei prossimi mesi.