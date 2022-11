Consumi energetici, è meglio se abbandoni il forno elettrico I L’elettrodomestico perfetto per sostituirlo: è efficace e risparmi in bolletta

Alcuni degli elettrodomestici, piccoli o grandi che siano, più energivori si trovano in un ambiente molto utilizzato della casa: la cucina.

Dobbiamo sapere, però, che prima di valutare il fabbisogno energetico di un determinato elettrodomestico, bisogna tenere conto del suo tempo di utilizzo. E non sempre questi due parametri coincidono. O meglio, un determinato apparecchio usato per un periodo di tempo, può consumare più energia rispetto ad un altro, più energivoro, usato per lo stesso periodo di tempo.

Bollitore, lavastoviglie, forno elettrico e friggitrice ad aria sono fra gli elettrodomestici che maggiormente incidono sul nostro consumo di energia elettrica. Utilizzarli con consapevolezza, quindi, è fondamentale per contenere i costi della bolletta a fine mese.

La domanda che, spesso, ci attanaglia è: quale tra friggitrice ad aria o forno elettrico consuma di più? La risposta ce la fornisce la BBC. Andiamo a vedere

La rete televisiva britannica BBC ha condotto un esperimento. Ha messo a confronto due tecniche di cottura: la cottura con friggitrice ad aria e la cottura nel forno elettrico. Lo ha fatto per capire quale sia più vantaggioso ed economico. E proprio questo è il dilemma di tutti in questi giorni. Come fare a cucinare pitti gustosi senza spendere una cifra enorme!

Il forno elettrico è energivoro, non ci sono dubbi. Ma, non tutti i cibi sono adatti al cestello della friggitrice ad aria. Il programma della BBC Radio Sliced Bread ha provato a capire quale dei due elettrodomestici sia effettivamente più vantaggioso dal punto di vista economico.

Così hanno utilizzato i due elettrodomestici per cucinare due piatti identici: una coscia di pollo e una patata al cartoccio. Mentre era in atto la cottura, per leggere l’effettivo consumo dei due apparecchi, gli altri dispositivi sono stati spenti.

Per la cottura del pollo il forno elettrico ha impiegato circa 35 minuti, con un dispendio di energia di 1,05 kW, corrispondente a circa 21 centesimi di sterlina (0,24 €); in friggitrice ad aria, il pollo ha richiesto solo 20 minuti e un’energia pari a 0,43 kW, ovvero circa 8 centesimi di sterlina (0,09 €)..

Il forno elettrico ha cotto la patata al cartoccio in un’ora consumando di 1,31 kW, ovvero 26 centesimi di sterlina (0,30 €). Alla friggitrice ad aria sono bastati “soltanto” 35 minuti e 0,55 kW, ovvero 11 centesimi (0,13 €).

Questo esperimento ha dimostrato che utilizzare la friggitrice ad aria rispetto al forno elettrico è vantaggio sia per consumi che per tempi di cottura. E’ ovvio, però, ricordare che non si può cuocere tutto in friggitrice ad aria né si possono cuocere più cibi contemporaneamente come nel forno. In più le due cotture sono totalmente differenti.