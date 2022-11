Netflix, adesso puoi controllare chi accede al tuo account: per gli abbonati una svolta vera e propria

Nel corso degli ultimi dieci anni, il mondo delle piattaforme di streaming è letteralmente spopolati. Per quanto riguarda il territorio italiano (ma è anche applicabile al resto del mondo) siamo partiti con Netflix, per poi far arrivare rispettivamente Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, e infine Paramount Channel.

Chi più chi meno, tutti offrono una vasta scelta di film e serie tv all’interno del loro catalogo, con abbonamenti che ben si adattano ad ogni tipo di esigenza e di persona.

Nel corso dell’ultimo periodo, in particolare, è arrivata un’interessante novità che potrebbe rendere felici gli abbonati a Netflix. Da adesso in poi, infatti, è possibile controllare chi accedere al proprio account in maniera semplice e veloce.

La funzione, che è arrivata anche per quanto riguarda la versione italiana della piattaforma, si chiama “Gestisci Accessi e Dispositivi“, e permette di verificare con assoluta precisione chiunque acceda al nostro account personale. A prender parola è stata l’azienda stessa, che fa riferimento all’accesso all’interno della camera di un hotel o a casa di amici, situazioni in cui spesso capita di disconnettersi. Questa funzione viene proprio in aiuto a tal fine, cercando di identificare ogni accesso.

Così facendo si evita una problematica molto comune, ovvero quella di raggiungere il numero massimo di dispositivi (smartphone, notebook, smart tv e altri dispositivi di questo tipo) che possono essere associati al nostro account. Questa funzione è disposinibile su ogni piattaforma, ed è raggiungibile sia da browser web che dalle app per entrambi i sistemi operativi, rispettivamente Android e iOS.

L’obiettivo della nostra funzionalità

Oltre a capire se qualcun altro ha effettuato l’accesso al nostro account, questa nuova funzione introdotta da Netflix permette di capire se la nostra password è stata individuata o meno, o nel peggiore dei casi utilizzata da qualche utente malintenzionato, ovviamente senza il nostro consenso.

La funzione può essere utilizzata anche da parte dei genitori, per vedere i contenuti audiovisivi fruiti dai propri figli, includendo anche l’ora di visione e la relativa posizione. Questo permette di eludere anche coloro che, conoscendo la password di un determinato account, la condividono al di fuori del nucleo famigliare, eventualmente traendone guadagno.

Utilizzare questa funzione è molto semplice, è necessario recarsi su Account, da cui poi scegliere l’opzione “Gestisci Accessi e Dispositivi”. Si aprirà a questo punto una pagina dove sarà possibile visualizzare chiunque abbia fatto accesso al proprio account, la sua posizione e il dispositivo che ha utilizzato, così da riuscire a risalire abbastanza velocemente all’identità della persona.