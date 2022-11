Elettrodomestici, questi due consumano sia il giorno che la notte: con questo trucco risparmi un miliardo

Saranno mesi autunnali e invernali davvero difficili, a causa dei prezzi crescenti dell’energia, sia elettrica che del gas. Questo a causa soprattutto dei conflitti che si sono verificati recentemente in Ucraina, e che hanno portato ad un rialzo clamoroso del costo dell’energia, che si è riflettuto ed è ricaduto ovviamente sul costo finale delle bollette mensili.

Nonostante tutti gli aiuti che sono arrivati dai governi dell’Unione Europea (in Italia nello specifico si parla di bonus bollette e di agevolazioni fiscali per tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare elettrodomestici di ultima generazione entro la fine dell’anno corrente) numerose famiglie rischiano comunque di andare incontro alla famosa soglia di povertà, dal momento che ormai pagare queste bollette così pesanti è diventato insostenibile.

Nell’economia domestica generale, una delle voci sicuramente più influenti e importanti sono gli elettrodomestici, che ricoprono un ruolo molto importante a causa delle loro molteplici funzioni. Molti italiani infatti stanno cercando di economizzare a tutti i costi sui costi degli elettrodomestici, che nella maggior parte dei casi consumano davvero tanto.

Nella fattispecie, sono due gli elettrodomestici maggiormente implicati in questo ragionamento: parliamo chiaramente del frigorifero, da una parte, e del forno elettrico dall’altra. Partendo dal frigorifero, è abbastanza ovvio e intuitivo conoscere i motivi dietro questa scelta: esso infatti rimane acceso per tutta la giornata, dovendo mantenere una corretta conservazione degli alimenti che inseriamo al suo interno, e quindi non può essere spento in nessun modo, pena la degradazione degli stessi.

Stesso discorso vale per il forno elettrico, che utilizziamo pressoché quotidianamente per cuocere i nostri alimenti in una maniera più salutare rispetto ad altri metodi di cottura, come ad esempio la cottura.

Come risparmiare

Quali sono in questo caso i modi per risparmiare energia elettrica, e conseguentemente risparmiare sul costo delle bollette mensili di essa? Scopriamoli insieme.

Innanzitutto il primo consiglio che vi possiamo dare è quello di scegliere elettrodomestici alla più alta classe d’efficienza energetica. Un frigorifero di classe energetica A+++, infatti, consumerà sensibilmente di meno rispetto ad un corrispettivo elettrodomestico di classe C, per esempio. Questo minor consumo ovviamente si rifletterà direttamente sul costo delle bollette, che (nonostante un investimento iniziale leggermente maggiore) saranno più leggere a lungo termine.

Il secondo consiglio è quello di utilizzare un forno a microonde per la cottura dei cibi, dal momento che è un elettrodomestico che necessita di quantità di energia sensibilmente inferiori rispetto alla cottura col forno classico tradizionale.