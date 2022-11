Riscaldamento, addio alla bolletta del gas: con questo dispositivo riscaldi casa con quattro spicci

Sei stufo di pagare bollette salatissime a causa del tuo sistema di riscaldamento a gas? Scopri come questo speciale camino ti aiuta a risparmiare a fine mese.

Il rincaro dei prezzi ha messo in difficoltà le famiglie italiane, riuscire a pagare le bollette a fine mese per molti diventa sempre più difficile. Il prezzo del gas è diventato insostenibile da reggere e ogni volta ci pensiamo due volte prima di accendere i riscaldamenti.

Anche se il prezzo delle bollette ci spaventano, non possiamo di certo tenere spenti i termosifoni in inverno se non vogliamo morire di freddo. Tutti cercano di risparmiare e tenere bassi i consumi, ma non è facile e spesso non basta.

C’è chi sta cercando metodi alternativi per riscaldare casa rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento a gas. Se siete alla ricerca di questi impianti alternativi, abbiamo in riserbo per voi un sistema piuttosto conveniente che vi permetterà di ridurre drasticamente i vostri consumi e non dipendere più dal gas.

Camini elettrici ad acqua

In questo periodo molti sono alla ricerca di caldaia, stufe e impiatti per il riscaldamento che non dipendono dall’approvvigionamento di gas, visto che è salito notevolmente il prezzo sul mercato e in futuro non si vede un suo ribasso.

Oggi siamo noi a consigliarvi un impianto di riscaldamento alternativo ai tradizionali che vi permetterà di non dipendere dal gas e ridurre le spese di casa. Se siete degli amanti delle serate passate davanti al camino con una cioccolata calda, abbiamo la soluzione perfetta per voi, stiamo parlando dei camini elettrici ad acqua.

Ma cosa sono i camini elettrici ad acqua? È un sistema di riscaldamento completamente differente rispetto la classica stufa oppure agli altri sistemi, rappresentano uno strumento in grado di offrire la comodità dei tradizionali camini. Quindi avere una stanza completamente riscaldata senza dover svolgere lavori di muratura presso la propria abitazione e occupa davvero poco spazio in casa.

Questa gamma di caminetti elettrici funziona in maniera molto semplice. Al loro interno sono presenti delle particolari resistenze che riscaldano l’acqua e che permettono, tramite il vapore prodotto, di avere un buon riscaldamento domestico senza far fronte alla classica brace che spesso sporca la propria casa.

Un altro aspetto chiave che riguarda il caminetto ad acqua è dato dal fatto che questo è dotato di un sistema che ha il compito di incrementare il fattore realismo. Quindi si ha la sensazione di aver fatto costruire una vera struttura nella propria casa e quindi di poter godere del calore prodotto come se si stesse utilizzando la legna.

Questa tipologia di camini permette di avere un ottimo standard di riscaldamento domestico senza dover fronteggiare delle spese elevate. I combustibili più utilizzati sono la legna in ciocchi e fascine o il pellet. Si calcola che il riscaldamento di un’abitazione media richieda 5 kg di legna al giorno. Il costo quotidiano per produrre l’acqua calda necessaria a soddisfare tutto il sistema idrico di un’abitazione di medie dimensioni si aggira intorno a 1,50-2 euro, valore valido per ogni tipologia di camino ad acqua.

In base al modello, alle dimensioni e alle funzionalità, il prezzo dei camini elettrici ad acqua oscilla dai 300 agli oltre 2000 euro.