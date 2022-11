Honor 80, presentazione della nuova serie: doppia fotocamera anteriore e altre novità

Il mercato degli smartphone è letteralmente spopolato nel corso degli ultimi anni, e di acqua sotto i ponti ne è passata dai primi modelli di iPhone che dettavano legge in questo campo, portando innovazioni come il touchscreen a tutto schermo, le app e tanto altro ancora.

Al giorno d’oggi l’offerta sul mercato è davvero ampissima e variegata, per tutte le tasche e in base alle esigenze e bisogni di ogni consumatore. Passiamo infatti da Apple (con iPhone 14 e iPhone 14 Pro), fino a Samsung (con i suoi Samsung Galaxy S22) e tante altri marchi più recenti, tra i quali ad esempio Huawei e Xiaomi, e altri ancora.

Quest’oggi nella fattispecie parleremo di Honor 80, uno dei modelli ormai prossimi all’uscita, e di cui arriverà a brevissimo la presentazione da parte della compagnia: scopriamone insieme tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche, per questo promettente smartphone secondo Honor.

In base a quanto riportato dalle indiscrezioni su Weibo da parte dell’account ufficiale di Honor (e altre uscite nel mese di ottobre scorso), oltre che dal CEO stesso George Zhao, la presentazione ufficiale di Honor 80 avverrà il prossimo 23 novembre, quindi manca ormai pochissimo. Oltre a questo nuovo e promettente smartphone, la compagnia presenterà anche il prossimo pieghevole Honor Magic Vs, che andrà così a fare concorrenza ad altri prodotti già presenti sul mercato, quali ad esempio Samsung Galaxy Flip 4 e Motorola RAZR.

Nella fattispecie, Honor 80 avrà un processore Snapdragon 778G, a differenza dell’80 Pro che monterà uno Snapdragon 8+ di prima generazione. Il sensore della fotocamera posteriore principale dell’Honor 80 sarà da ben 64 megapixel, a differenza invece del suo fratello maggiore, in cui il sensore presenterà addirittura 108 megapixel.

Altre caratteristiche tecniche

Nel caso dell’Honor 80 Pro Plus (che presenterà lo stesso processore dell’Honor 80 Pro), avremo un display AMOLED con risoluzione 1.5K, che presenterà una leggera curvatura ai lati.

Al momento non conosciamo una data d’uscita ufficiale dell’Honor 80, anche se è verosimile aspettarci un’uscita nel corso dei primi mesi del 2023, così come accade con i Samsung Galaxy che vengono puntualmente lanciati in primavera.Similmente a quanto accade con Apple e i suoi keynote, nel corso dell’evento di Honor la compagnia avrà modo di presentare anche gli auricolari Earbuds 3i, che presenteranno senz’ombra di dubbio caratteristiche e funzionalità interessanti e innovative.

Non ci resta dunque che attendere con trepidazione ulteriori informazioni ufficiali da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni o settimane.