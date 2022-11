Garmin Bounce, ecco lo smartwatch pensato per i bambini: una vera garanzia per i genitori

Durante tutti questi anni, a partire circa dal 2015 in poi, il mondo degli smartwatch è letteralmente spopolato. Nel momento in cui scriviamo, abbiamo infatti a disposizione numerosissimi modelli di smartwatch che si sono affacciati sul mercato mondiale, e c’è davvero l’imbarazzo della scelta in quanto a funzionalità ed esigente da parte dell’utente stesso.

Andiamo infatti dagli Apple Watch, fino ad arrivare ai Samsung Galaxy Watch, finendo a quelli di altre compagnie, come ad esempio Huawei Watch: c’è davvero tanta scelta in questo campo, soprattutto in base anche alle esigenze economiche di ognuno.

Essi garantiscono numerosissime funzionalità, dalle più semplici alle più complesse, e di anno in anno si rinnovano implementandone altre sempre più nuove. In tutto ciò, però, spesso ci dimentichiamo dei bambini: proprio a questo viene in aiuto Garmin con Garmin Bounce, vale a dire lo smartwatch appositamente realizzato per i bambini, che andrà a costituire una vera e propria garanzia per tutti i genitori, facendoli così stare tranquilli.

Questo smartwatch è infatti nato proprio con l’obiettivo di andare ad aiutare i genitori per tenere monitorati i propri figli: Garmin Bounce presenta infatti una connettività LTE, il quale gli consente quindi di essere completamente tracciato facendo uso di un altro smartphone che vi è collegato. Lo smartwatch dispone infatti di un sistema GPS utile per la localizzazione, e in questo modo i genitori potranno stare conseguentemente più tranquilli, tenendo i propri figli sotto controllo.

Il bambino che indosserà il Garmin Bounce, inoltre, avrà la possibilità di inviare lui direttamente la propria posizione attuale a mamma e papà, e questa arriverà sottoforma di notifica sull’app Garmin Jr., che può essere scaricata senza problemi in maniera gratuita dai rispettivi store principali, ovvero Google Play Store e App Store. Per determinati periodi della giornata in cui c’è bisogno, inoltre, è possibile andare ad attivare la modalità “Non disturbare”, in modo tale da non far suonare fastidiose notifiche e quant’altro.

Altre funzionalità interessanti

Non finisce qui però: oltre al monitoraggio garantito dal modulo LTE e GPS, Garmin Bounce offre anche la possibilità di comunicare facendo uso sia di messaggi testuali che vocali, in una direzione e nell’altra.

L’invio di messaggi ad altri destinatari (che non siano quindi i genitori del bambino) sono consentiti solo ed esclusivamente previa autorizzazione da parte dei genitori stessi, che li approveranno all’interno di un’apposita White List.

Per chi fosse interessato all’acquisto, Garmin Bounce è disponibile sullo store ufficiale della compagnia a 149 dollari: al momento non conosciamo una data di lancio per il mercato europeo, pertanto non ci rimane che attendere ulteriori informazioni in merito.