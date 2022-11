WhatsApp, finalmente la notizia più attesa: questa funzione ti semplifica la vita

WhatsApp l’applicazione di messaggistica di proprietà di Meta ha svelato importanti novità che presto saranno attive per gli utenti.

Una novità a tutti gli effetti che tutti gli utenti stavano aspettando in trepidante attesa, come contadini che aspettano la pioggia in momenti di lunga siccità!

WhatsApp, secondo indiscrezioni, ha rilasciato nella versione beta per Android un aggiornamento che molti non vedevano l’ora fosse realizzato. Un aggiornamento che, se portato avanti, darà una svolta nell’utilizzo di questa applicazione.

La funzione multi dispositivo sarà presto estesa anche agli smartphone

Da un po’ di tempo WhatsApp permette a tutti di usare la modalità “multi dispositivo“, cioè lo stesso profilo su un massimo di 4 dispositivi, ma tra questi 4 device ci può essere un solo smartphone, gli altri devono essere tablet, PC, Mac o altro.

Secondo le ultime indiscrezioni, la funzione multi dispositivo dell’applicazione WhatsApp sarà presto anche su smartphone. Infatti, nelle ultime ore è iniziata la distribuzione di un’interessante novità a coloro che hanno la versione beta su Android.

Le immagini recenti sul web mostrano la novità appena introdotta. Si tratta della modalità multi-dispositivo, conosciuta come “companion mode”. Con la nuova funzionalità su smartphone Android sarà, infatti, possibile collegare allo stesso account WhatsApp fino a 4 dispositivi.

La novità è che non devono essere necessariamente dei PC, come è d’uso da diversi mesi. Si possono collegare tramite questa modalità anche altri smartphone o tablet. L’importante è che si abbia l’app installata.

Il funzionamento è identico a quello del Companion Mode per tablet Android. Questo significa che in fase di accesso e inizializzazione del proprio account potremo collegare il dispositivo ad un altro sul quale l’accesso all’account è stato già effettuato.

Come effettuare il collegamento tra diversi smartphone, con diversi numeri di telefono (è bene ricordarlo) ad un unico profilo?

E’ facile collegare smartphone diversi allo stesso profilo. Basterà andare in “Dispositivi collegati” all’interno del menu principale e inquadrare il QR Code generato. L’associazione tra dispositivi allo stesso account può avvenire in maniera indipendente. Questo significa che sarà possibile accedere al secondo, terzo o quarto dispositivo anche se quello principale non è connesso a internet.

Una volta effettuato il collegamento tutte le chat e i contenuti del proprio account WhatsApp verranno automaticamente sincronizzati con tutti gli altri dispositivi collegati in modalità “companion”.

Ovviamente, non sappiamo quando sarà rilasciata la versione ufficiale di questa tanto attesa novità. Sappiamo che la versione “beta” c’è e i fortunati utenti che ce l’hanno, possono già testarla utilizzandola. Ora è Meta che dovrà decidere quando renderla disponibile per tutti!