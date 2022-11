Termosifoni, addio consumo in bolletta: attaccaci questa cosa e dimentica i consumi | Risolvi tutto con 2-3€

Dovremo prepararci a dei mesi autunnali e invernali davvero complicati da un punto di vista economico: questo a causa del rincaro dell’energia, che è stato provocato in larga parte dai conflitti che si sono recentemente verificati in Ucraina, e che hanno portato ad un rialzo clamoroso delle materie prime, e del gas a metano, e questo comporterà problematiche per l’uso dei termosifoni.

Secondo gli studi più recenti, il costo delle bollette si è alzato del 50% rispetto a quello delle corrispettive nell’anno precedente. La situazione sta piegando tutta l’Unione Europea, e nonostante tutti gli aiuti che provengono dai governi (come il bonus bollette e le agevolazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione che consumano meno), numerose famiglie rischiano comunque di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che pagare le bollette è ormai diventato insostenibile.

Tra tutte le voci dell’economia domestica, il riscaldamento (soprattutto in questi mesi) è uno di quelli che senz’ombra di dubbio ricopre la maggior importanza e dispendio economico.È per questo motivo che oggi vi forniremo una serie di consigli in merito all’utilizzo dei termosifoni, in modo da consumare meno energia possibile, e di riflesso risparmiare sulle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas.

Spesso una delle problematiche più critiche per quanto riguarda i termosifoni è, banalmente, la loro sporcizia. Essendo molto difficili da pulire, lo sporco conseguentemente ne va a limitare il potere riscaldante. Oltre a mantenerli puliti, è inoltre necessario mettere dei pannelli termoriflettenti nella parte posteriore dei termosifoni.

In questo modo si andrà ad evitare che più della metà del calore provocato dall’irraggiamento sarà rivolto verso la parte posteriore (il muro di casa), ma sarà canalizzato invece interamente verso la parte centrale della stanza, con un andamento centripeto. Questo è uno dei più grossi vantaggi dei pannelli termoriflettenti, in quanto riescono a garantire un’ottima efficienza anche quando si tratta di termosifoni non proprio di ultima generazione. Così facendo non perderemo inutilmente il potere riscaldante, aumentando conseguentemente la resa generale.

Le tariffe biorarie

Un altro consiglio che vi sentiamo di dare (ed è applicabile anche allo scaldabagno) è quello di tenerlo acceso solo nel corso delle ore strettamente indispensabili, prediligendo in particolar modo le ore serali e notturne, che sono predilette dal sistema biorario.

In questo modo, potrete risparmiare davvero tanto sul costo delle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas.

L’ultimo consiglio che vi sentiamo di dare è di scegliere sempre elettrodomestici alla più alta classe d’efficienza energetica, in quanto vi consentiranno di consumare meno energia elettrica possibile.