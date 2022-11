Alexa Pro, ecco la svolta per i comandi vocali: il dispositivo innovativo sbarca in Italia

È in arrivo il nuovo telecomando smart firmato Amazon. Scopri tutte le innovative funzionalità di Alexa Pro, non fatelo scapare per il Black Friday.

Se da tempo desideri acquistare un nuovo dispositivo o un accessorio approfittane, perché sta arrivando il Black Friday con tanti sconti interessanti. Se invece ancora non sai cosa prendere, ti proponiamo un offerta davvero interessante su un prodotto del tutto nuovo sul mercato.

Per chi in casa ha l’intelligenza artificiale Alexa, c’è un nuovo accessorio a cui non potrai rinunciare. Stiamo parlando del telecomando vocale Alexa Pro, annunciato a settembre, finalmente ora è in arrivo anche in Italia.

Non sostituisce il modello di prima generazione, che resta incluso nei dispositivi Fire TV, ma rappresenta un’offerta più evoluta grazie ad alcune caratteristiche in più che rendono l’uso della televisione molto più comodo. Scopriamo di più sulle caratteristiche di questo innovativo accessorio firmato Amazon.

Il nuovo telecomando di Alexa

Alexa Pro è il nuovo telecomando smart dedicato a Fire TV che Amazon ha annunciato ufficialmente a fine settembre. Ora è disponibile all’acquisto anche in Italia con un prezzo stracciato è di 39,99 euro.

Semplice e intuitivo, permette di interagire anche tramite comandi vocali per accendere, spegnere, alzare o abbassare il volume, girare canale e navigare tra le app. Può inoltre essere utilizzato per controllare tutti i device presenti in casa, dalla TV alla soundbar fino ai ricevitori compatibili.

Se siete delle persone sbadate come me che perdete tutto e non sapete dove avete lasciato il telecomando, una delle funzioni di Alexa Pro viene in soccorso a questo problema. Tra le sue funzionalità inedite spicca quella che permette di ritrovalo semplicemente dicendo “Alexa, trova il mio telecomando“. Il telecomando emetterà così un suono attraverso l’altoparlante integrato.

Si illumina al buio grazie ai pulsanti retroilluminati che ne rendono più semplice l’utilizzo anche mentre ci si sta godendo un film o gli episodi delle serie TV. Ci sono due tasti personalizzabili a cui associare azioni rapide come l’apertura di un’applicazione specifica o la sintonizzazione sul canale preferito, ma anche l’avvio della musica in streaming, la consultazione delle previsioni meteo o l’attivazione delle luci.

Jeff Bezos sta cercando di rendere la propria compagnia più sostenibile nei confronti dell’ambiente. Infatti il telecomando Alexa viene fabbricato da materiali riciclati e a basso impatto ambientale: Il 30% della plastica impiegata proveniente dal post-consumo e il 96% dell’imballaggio a base di fibra di legno da fonti riciclabili o da foreste gestite responsabilmente.

Il nuovo telecomando di Amazon, come detto in precedenza, è compatibile con molti dispositivi. Per capire se è compatibile con la vostra TV di casa, vi lasciamo una lista di televisori con cui può essere associato:

Fire TV Cube 3a gen

Fire TV Cube 2a gen

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 3a gen

Fire TV Stick 2a gen

Fire TV Stick Lite

Se volete saperne di più su questo prodotto, ecco a voi le sue caratteristiche più tecniche: