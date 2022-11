I giochi per smartphone più scaricati nel 2022 I Se non li conosci scegli i tuoi preferiti

Nel corso degli ultimi dieci anni, gli smartphone hanno preso sempre più piede all’interno della vita quotidiana di tutti noi. Aziende come Samsung da una parte (con i suoi celeberrimi Samsung Galaxy, di cui l’ultimo uscito è l’S22) così come Apple con i suoi iPhone (ricordiamo gli ultimi usciti iPhone 14 e iPhone 14 Pro, rispettivamente) hanno da subito dettato legge come top di gamma all’interno del mercato mondiale di massa.

In concomitanza con la diffusione ormai capillare degli smartphone in tutto il mondo, è cresciuto proporzionalmente anche il mercato dei giochi realizzati per l’ambiente mobile, siano essi per i sistemi operativi Android e iOS.

Secondo un’analisi condotta dal celebre portale Time2play, infatti, ben il 61.8% degli italiani attualmente gioca con i dispositivi mobile. Questa rappresenta una percentuale davvero alta e importante, soprattutto se considerata in proporzione con il 35% di coloro che hanno console di videogiochi, come ad esempio PlayStation 5, Xbox Series X e via dicendo.

Quest’oggi in particolare passeremo in rassegna i giochi per smartphone (rispettivamente per iOS e Android) più scaricati nel 2022 per il territorio italiano, in modo tale da darvi anche alcuni spunti per scaricare qualche titolo per passare il tempo nei momenti più noiosi, come nel corso di un viaggio in treno o quant’altro. In prima posizione, per quanto riguarda il sistema operativo di Apple, ritroviamo Stumble Guys, con ben 567’863 download totali. Si tratta nella fattispecie di un battle royale da giocare online, che presenta un limite di ben 32 giocatori in contemporanea, dando luogo ad agguerrite e divertenti sfide tra utenti.

In seconda posizione si rivela poi Fill The Fridge!, con 80’019 download totali: in questo caso, come suggerisce il nome stesso, dovremo riempire il frigorifero usando criterio e intelligenza, cercando di svuotare i cestini uno alla volta nella miglior maniera possibile, per sfruttare ogni spazio disponibile. Terzo e ultimo posto invece per Diablo Immortal, con 78’544 download in questo caso: si tratta di un gioco di ruolo che può essere giocato online, spin-off della celebre saga conosciuta originariamente su PC, e realizzato dai ragazzi di Blizzard.

La classifica Android

Discorso diverso invece per Android, dove al primo posto troviamo rispettivamente Bucket Crusher, con l’esorbitante cifra di 819’868 download. In Bucket Crusher ci troveremo a dover cercare di abbattere un muro nel minor tempo possibile, con diversi e divertenti strumenti messi a disposizione del giocatore.

Al secondo posto troviamo Craft Parkour 3D Blocky Race, con 679’681 download in questo caso. Craft Parkour va a ricalcare molte delle meccaniche già viste all’interno di Minecraft, a partire dallo stile grafico estremamente simile, che farà la gioia di tutti i giocatori.

Terzo posto infine per Rope and Balls, con 657’389 download totalizzati nel corso del 2022. Si tratta di un gioco basato interamente sulla fisica, in cui ci troveremo a dover far rimbalzare le palline verso la giusta direzione.