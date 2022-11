Google, la funzione nascosta ti svolta la vita: l’efficacia è straordinaria

Esistono delle funzioni segrete di Google che ti svolteranno la vita! Scopri da dove viene l’ultima foto che hai visto e come avere un astronomo tutto per te.

Durante la nostra giornata utilizziamo spesso Google, per sapere gli orari di apertura di un locale, come arrivare in un posto, cercare un prodotto da comprare o sapere le ultime novità. Diamo scontato l’utilizzo di questo straordinario motore di ricerca, ma esistono delle funzioni davvero utili che non conosciamo.

Solitamente su Google utilizziamo la barra di ricerca, le mappe e il traduttore. Queste funzioni, nonostante sono le più usate dagli utenti, non sono le uniche che sono disponibili. Il motore di ricerca ci da l’opportunità di ampliare le nostre conoscenze sul mondo che ci circonda e semplificare la nostra vita di tutti i giorni.

Oggi vedremo quelle funzioni offerte da Google che non tutti conoscono, ma che potrebbero rivelarsi preziosi per i nostri bisogni. Tra queste funzioni c’è una che potrebbe aiutare a capire da dove proviene l’immagine che hai appena visto, scoprimmo subito come si usa.

Da dove viene la foto?

Oltre alle funzioni che tutti conosciamo Google nasconde però delle piccole chicche con veri e propri universi al loro interno. In particolare ci sono delle funzioni segrete che ti svolteranno la vita e amplieranno le tue conoscenze.

Spesso navigando in giro per il web ci capita un immagine che attira il nostro interesse ma non sappiamo da dove proviene. Attraverso Google Lens possiamo scoprire tutte le fonti in cui è riportata la foto in questione.

Aprendo Google sul tuo browser vedrai, accanto al Cerca e al microfono, l’immagine di una macchina fotografica. Toccandola aprirai Google Lens, una funzione che ti consentirà di scattare foto a oggetti, luoghi, piante, animali e così via (o di caricare un’immagine nel caso in cui tu stia interagendo da desktop) per ottenere all’istante informazioni utili a riguardo: di cosa si tratta, dove comprarli, come funzionano e tanto altro.

Il nostro astronomo personale

Solitamente utilizziamo le mappe di Google Maps per orientarci o Google Earth per esplorare lontani luoghi del mondo. Se amate passare la notte a guardare le stelle, il motore di ricerca può diventare il vostro astronomo personale.

Scrivendo Google Sky nella barra di ricerca si aprirà una schermata molto particolare che ti mostrerà l’Universo conosciuto attraverso immagini reali della Nasa. Si tratta di una vera e propria mappa del cielo in cui è possibile vedere corpi celesti come stelle, costellazioni, galassie, pianeti e la Luna.

Potrai muoverti nella volta celeste utilizzando le apposite frecce o trascinando l’immagine tenendo premuto in un punto con il mouse. In basso a destra avrai a disposizione una serie di raccolte di immagini molto interessanti tra cui, ad esempio, Vetrina Hubble, immagini raggi X del Chandra o vetrina dell’ultravioletto di GALEX.

Cliccando poi in alto su Amplia l’esplorazione del cielo con Google Earth (o See sky in Google Earth in inglese) potrai osservare il nostro Pianeta dal cielo e posizionare il cursore dello street view in qualsiasi luogo, vedendo da vicino anche punti difficilmente raggiungibili.

Una tigre in salotto

Grazie al tuo motore di ricerca preferito puoi provare la realtà aumentata senza uscire di casa, direttamente nel tuo salotto. Quando esegui una ricerca è possibile visualizzare alcuni risultati in 3D e interagire con loro in AR.

Prima di scoprire direttamente di cosa stiamo parlando, dovresti verificare che il tuo dispositivo ha queste caratteristiche:

C’è Android 7 o versioni successive del sistema operativo (per vedere i risultati in 3D all’interno di Google)

Supporta ARCore (per interagire con la realtà aumentata).

Ora non ti resta che prendere il tuo smartphone e digitare su Google il nome di un animale che vorresti vedere “virtualmente” a pochi metri di distanza.

Scorrendo poco sotto potrai cliccare su Visualizza in 3D, poi su Vedi nello spazio e il gioco è fatto. Puntando vicino a te vedrai comparire l’animale scelto, proprio come se si trovasse nella stessa stanza, con tanto di suoni e piccoli movimenti realistici. Per cani e gatti, puoi scegliere anche la razza!

Inoltre, questa funzione consente di vedere determinati siti riconosciuti come patrimoni culturali, simboli della cultura moderna o particolari oggetti in 3D.