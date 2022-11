Facebook, occhio alle truffe su Marketplace: se non fai attenzione ti fregano così

Il Marketplace è stato lanciato da Facebook nel 2017 dando agli utenti la possibilità di acquistare e vendere oggetti usati.

Grazie all’estrema facilità di uso del Marketplace, Facebook ha potuto compete con i colossi del settore come eBay, Vinted e Wallapop. Per usarlo, infatti, è sufficiente essere iscritti a Facebook. E poi, è possibile acquistare di tutto.

L’e-commerce di Meta, quindi non teme confronti. Automobili e motocicli usati, pianoforti, oggetti per la casa, capi di vestiario e finanche fitto e vendita di case e appartamenti. Ovviamente, c’è da dire che, nonostante la sua utilità e la facile fruibilità, bisogna stare molto attenti e avere occhi sempre vigili sugli annunci e, in particolari, sui profili che li immettono.

Attenzione alle truffe sul Marketplace! Ecco alcuni consigli utili su come evitarle!

Ci sono modi di agire dei truffatori ai quali prestare attenzione. Inoltre, bisogna capire i metodi più affidabili per fare le transizioni di pagamento. Infine, vedremo insieme le valutazioni da fare prima di finalizzare una compravendita.

Una delle truffe più comuni è quella di presentare e inviare un prodotto difettoso come uno in ottime condizioni. Tale presentazione è supportata da foto non corrispondenti al vero. Soprattutto nel caso di apparecchi elettronici ci ritroveremmo a pagare un oggetto con l’impossibilità di verificare malfunzionamenti. Ovviamente il problema si presenterà una volta arrivata la spedizione!

Vi ricordiamo che Facebook Marketplace non ha e non prevede un sistema di protezione per quanto riguarda i pagamenti. E’ sempre bene, quindi, pagare ad avvenuta ricezione. Ciò permette la truffa della mancata spedizione! Ovviamente dopo il pagamento anticipato. Una soluzione a questo problema potrebbe essere PayPal che offre qualche garanzia in più, o richiedere la consegna di persona in modo da valutare anche l’oggetto prima di chiudere l’accordo.

Usate sempre i canali ufficiali di Facebook Marketplace per il pagamento e rifiutate i metodi alternativi proposti. Altrimenti non riuscirete neanche a tracciarli e non potreste dimostrare l’inganno. Se pagate in anticipo, affidatevi a servizi affidabili come Facebook Checkout o PayPal, poiché le politiche di protezione acquisti della piattaforma Le politiche di protezione degli acquisti della piattaforma coprono solo i pagamenti effettuati tramite questi due metodi.

Ci sono, poi, occasioni, in cui un articolo è venduto ad un prezzo bassissimo. Molto spesso si tratta di truffe. E’ possibile imbattersi in un articolo contraffatto o, addirittura, rubato. Nel caso in cui aveste dubbi, basta richiedere la documentazione al venditore che attesti l’autenticità o la proprietà del bene. Un consiglio: virate su utenti con valutazioni positive e una politica di restituzione chiara.

Il caso, non raro della truffa al venditore

C’è anche un tipo di truffa al venditore. In caso di pagamento di persona, colui che compra si presenta con credito in eccesso e banconote false. Il venditore darà il resto con soldi buoni e si ritroverà con un prodotto in meno e senza soldi. Ribadiamo che è meglio scegliere i metodi di pagamento supportati dalla piattaforma.

Attenzione anche agli annunci di affitto falsi

Le truffe sulle case in affitto sono purtroppo comuni su Facebook Marketplace, soprattutto in città in cui è molto complicato trovare casa. Colui che pubblica l’annuncio posta foto di case non reali che non possono essere visitate. La scusa è sempre la stessa. In quel momento non si trova nei pressi dell’abitazione. Sarà poi possibile vederla dopo un deposito che serve a bloccare la procedura di affitto.

Il motivo dell’urgenza di effettuare il deposito è la moltitudine di persone interessate. Ovviamente non dobbiamo dirvelo noi di non inviare mai del denaro per bloccare un affitto prima di incontrare il proprietario o l’agente immobiliare e di visitare la casa o l’appartamento.

Cosa fare in caso di truffe Facebook Marketplace

Per evitare di essere truffati o di trovarsi in situazioni di pericolo, bisogna essere molto, ma molto vigili. Seguite i nostri pochi, semplici, ma efficaci consigli. Effettuati i pagamenti con sistemi sicuri e in caso di pagamento alla consegna con incontro con il venditore, scegliete luoghi ben illuminati e molto frequentati. E prima di pagare controllate sempre i prodotti.

Se , invece, doveste essere vittime di truffa, segnalate articolo e venditore truffaldino a Facebook e denunciate il tutto alla Polizia Postale.