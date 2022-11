Asciugatrice, risparmio assicurato con questo semplice trucco: la bolletta scende vertiginosamente

L’asciugatrice è un elettrodomestico utilizzato per asciugare gli indumenti, dopo il lavaggio, asportando l’umidità dai tessuti.

Sono molto usate, specialmente in inverno quando le condizioni metereologiche non permettono un’asciugatura rapida degli indumenti all’aria aperta. Proprio per questo il loro utilizzo preoccupa in chiave consumi.

In un contesto socio economico come quello che stiamo vivendo, gli italiani stanno facendo i conti su quali elettrodomestici continuare ad usare e quali debbano essere accantonati per un po’ di tempo. Infatti, l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica si ripercuote sulla bolletta che, negli ultimi mesi, è schizzata alle stelle.

L’asciugatrice è uno degli apparecchi più energivori e incide sui consumi a dismisura. Quindi, utilizzandola, dovremmo fare i conti con le bollette salate che potrebbero arrivarci. Motivo per cui in molti ne faranno a meno.

Vi sveleremo dei piccoli consigli che vi permetteranno di utilizzare l’asciugatrice senza che questa incida troppo sui vostri consumi e sulle vostre tasche.

Ci sono molte soluzioni che permettono l’utilizzo dell’asciugatrice nei prossimi mesi, senza essere sommersi dalla bollette. I un certo senso questi consigli che vi daremo cambieranno la vostra vita sia in bolletta ma anche per continuare ad utilizzarla e avere, anche nei mesi più freddi, panni asciutti.

In realtà saranno i vostri comportamenti a far si che tutto ciò accada. La prima cosa da fare è utilizzarla solo in tarda sera o nel week end. Infatti, il contratto di somministrazione di energia elettrica prevedere delle fasce orarie. E la fascia più conveniente è proprio quella serale – notturna o quella che ricade nei week end e nei festivi. Quindi accendete l’apparecchio prima di andare a letto o optate per la programmazione dell’avvio.

Se poi rientrate tra gli utenti che non hanno sottoscritto contratti con fasce biorarie o multiorarie, non preoccupatevi. Ci sono altri trucchi che vi faranno usare l’asciugatrice in ottica risparmio. Innanzitutto, se avete pensato di cambiare il vostro apparecchio, dovete assicurarvi che quello che state per acquistare sia di classe energetica A o addirittura superiore. Quelli che ricadano in queste classi energetiche sono più efficienti e avranno consumi ridotti.

Inserite, poi, i panni all’interno già strizzati in modo che l’asciugatura risulti più veloce. Consigliamo di centrifugare gli indumenti in lavatrice. Sappiamo che anche la centrifuga della lavatrice dovrebbe essere utilizzata in maniera parsimoniosa per evitare dispendi di energia inutili. Ma una centrifuga a pochi giri e per poco tempo, ci permette di risparmiare tanto con l’asciugatrice.

Infine, fate una manutenzione frequente dell’asciugatrice e, soprattutto, fate molta attenzione ai filtri che, se sporchi la renderebbero meno efficiente e ne aumenterebbero i consumi.