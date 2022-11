Forno elettrico, questo trucco ti salva in bolletta: il consumo scende vertiginosamente

I prossimi mesi autunnali e invernali saranno davvero ostici per gli italiani e per gli europei in generale, dal momento che si è verificato un rialzo clamoroso delle bollette dell’energia, sia elettrica che del gas.

Tutto si deve ai recenti conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno portato conseguentemente ad un rincaro dell’energia in tutta Europa.

Nonostante gli aiuti sostanziali che provengono dai principali governi (tra cui l’Italia, che ricordiamo aver introdotto recentemente il bonus bollette per i più bisognosi), numerose famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono a sostenere il peso di bollette dell’energia (sia elettrica che a gas) così salate.

Quest’oggi vi proponiamo quindi alcuni accorgimenti e trucchi utili per consumare meno energia elettrica possibile, risparmiando conseguentemente nel pagamento delle bollette a fine mese.

In particolare ci focalizzeremo su uno degli elettrodomestici senz’ombra di dubbio più utilizzati: stiamo parlando ovviamente del forno elettrico, che usiamo quasi quotidianamente per cuocere le nostre pietanze ed è ormai diventato indispensabile all’interno della nostra cucina.

Teniamo bene a mente che la fase in cui il forno consuma maggiormente è quella del riscaldamento, con un consumo che può arrivare anche a 3 kW. Esso dispone poi di due modalità di cottura differenti, rispettivamente statica e ventilata, e bisogna conoscerle bene per sapere come risparmiare energia in maniera efficace. Le modalità cambiano in base all’alimento che intendiamo cuocere: nel caso di una cottura con calore uniforme, è preferibile usare il forno ventilato.

Consigli utili

Tra tutti i consigli che vi diamo, il primo è quello di evitare di preriscaldare il forno più del dovuto, in quanto anche solo qualche minuto sarà più che sufficiente, senza dover necessariamente aspettare troppo tempo. Proprio parlando di modalità di cottura, è preferibile far uso della modalità ventilata, in quanto riesce a diffondere molto più velocemente il calore e permette di cuocere gli alimenti in modo uniforme, con una temperatura leggermente inferiore a quella della modalità statica.

In questo caso si avrà un risparmio dei costi pari a 1/3 rispetto alla controparte in modalità statica. Evitate inoltre l’apertura troppo frequente dello sportello, in quanto così facendo si disperderà calore, rendendo vano il tutto. Dove sia possibile, cercare di cuocere più alimenti in contemporanea, ottimizzando così facendo sia il tempo che l’energia elettrica impiegata.

Infine, come sempre, vi ricordiamo di scegliere sempre forni elettrici alla più alta classe d’efficienza energetica, in quanto comporteranno un risparmio considerevole.