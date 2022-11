800 euro di risparmio su bollette di luce e gas: ecco come fare | È facilissimo

In questi mesi di crisi economica ed energetica e di rincari parlare di bollette di luce e gas è diventato quasi un tabù.

Secondo Altroconsumo gli elettrodomestici come condizionatori, forni, frigoriferi potrebbero mandare sul lastrico numerose famiglie che si trovano già in condizioni di disagio economico, se usati in un modo sbagliato.

Come risparmiare 800 euro. Trucchi e consigli per la casa

Iniziamo con l’ipotizzare che una famiglia abbia in casa tutti gli elettrodomestici possibili e che li usi male o che gli apparecchi siano vecchi. Secondo Altroconsumo, se questa famiglia adottasse comportamenti più virtuosi, potrebbe risparmiare in bolletta oltre 800 euro in un solo anno.

I comportamenti di cui parla Altroconsumo sono fare docce brevi, spegnere apparecchi in stand-by, abbassare di un grado la temperatura del riscaldamento e molti, molti altri ancora. Questa cifra salirebbe di altri 800 euro se in casa abbiamo lo scaldabagno elettrico e lo sostituiamo con uno a pompa di calore o a gas.

Altroconsumo, poi, spiega nel dettaglio come si può raggiungere tali somme di risparmio. Il primo passo per risparmiare sulla bolletta della luce è utilizzare gli elettrodomestici nel modo corretto. Innanzitutto, bisogna far lavorare a pieno carico lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie; in questo modo ci si assicura un risparmio annuo che va dagli 85 ai 95 euro

Altri 26 euro posso essere risparmiati se si passa da cinque a quattro utilizzi settimanali della lavastoviglie sempre con lavaggio eco. Se mettessimo in asciugatrice capi già centrifugati e la facessimo funzionare a pieno carico, si risparmierebbero dai 29 ai 31euro.

Capitolo climatizzatore. Facendone un uso corretto, impostando una temperatura non superiore o inferiore ai 6 gradi rispetto a quella esterna si possono risparmiare mediamente 88 euro l’anno. Per il forno sono da evitare i modelli più grossi e non va messo accanto al frigo. Sia avrà un risparmio di 85 euro.

Non lasciare mai il frigorifero aperto né inserire cibi caldi. Inoltre bisogna sbrinare periodicamente il freezer. Se poi si passa da un frigorifero di 15-20 anni fa a uno combinato, attualmente sul mercato, in classe C si risparmiano ben 249 euro l’anno. E’ inutile ricordare di spegnere i dispositivi in stand-by. Si avrà un risparmio di 69 euro!

Infine, due consigli. il primo riguarda la sostituzione delle lampadine presenti in casa con quelle Led, che hanno bassi consumi. Il risparmio sulla bolletta arriva, così, a 102 euro l’anno. Il secondo riguarda lo scaldabagno. Per avere l’acqua calda in bagno, Altroconsumo consiglia lo scaldacqua a pompa di calore, che permette di risparmiare in bolletta 814 euro rispetto allo scaldabagno elettrico.

Capitolo gas. Come fare per ottenere un risparmio?

Altroconsumo consiglia di fare docce di massimo 5 minuti chiudendo l’acqua quando non usata. Risparmio di 138 euro annui! Per il riscaldamento il consiglio è di abbassare la temperatura di un grado per risparmiare circa 90 euro.

Poi ci sono dei trucchi in cucina che è il luogo dove si usa più gas. Ovviamente, il primo consiglio è la cottura passiva. Il risparmio in questo caso sarà intorno ai 50 euro. Seguendo questi piccoli consigli potremo ottenere un enorme risparmio. Le nostre finanze ringrazieranno.