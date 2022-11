Motorola RAZR, svelati i due prossimi modelli: l’azienda statunitense si prepara a conquistare il mercato

Nel corso degli ultimi anni il mondo degli smartphone è a tutti gli effetti spopolando, conquistando sempre più fette di mercato. Tra le compagnie principali attualmente troviamo Apple (che ha recentemente lanciato i suoi iPhone 14 e iPhone 14 Pro), assieme a Samsung, di cui è disponibile da qualche mese il Samsung Galaxy S22.

Oltre a queste, si aggiungono poi numerose compagnie che riescono a garantire innumerevoli caratteristiche e funzionalità, soprattutto con fasce di prezzo molto variegate. Gli smartphone sono entrati a far parte della quotidianità di tutti noi, dal momento che grazie alla connessione ad internet permettono di svolgere numerosissime funzioni che prima, fino alla fine degli anni 2000, non era possibile, come ad esempio consultare le pagine web, usare lo smartphone come navigatore satellitare, come fotocamera e quant’altro.

Una delle novità principali di questi anni nel campo degli smartphone è rappresentata indubbiamente dagli schermi pieghevoli, che fino a qualche tempo fa sembravano fantascienza.

È il caso in particolare dei Samsung Galaxy Flip per gli smartphone e Samsung Galaxy Fold per i “phablet”, rispettivamente con i modelli Galaxy Flip 4 e Galaxy Fold 4 usciti appena qualche mese fa, a cui poi sono susseguiti i rispettivi modelli pieghevoli di altre compagnie analoghe, come ad esempio Motorola e Huawei.

In particolare quest’oggi vi parleremo di Motorola, l’azienda che ha in piano di lanciare nei prossimi mesi due nuovi modelli del suo smartphone. In particolare sarebbero previsti due nuovi modelli di RAZR, che saranno disponibili sul mercato mondiale a partire dai primi mesi del 2023, secondo quanto riportato da un celebre insider all’interno dell’industry degli smartphone.

Le parole dell’insider

A prender parola è stato l’insider Evan Blass, che in un post pubblicato sul proprio account Twitter ha dichiarato di essere a conoscenza rispettivamente dei modelli dal nome in codice Juno e Venus, entrambi previsti per l’anno prossimo. Per quanto riguarda il nome in codice del modello di quest’anno (il Razr 22), esso è stato denominato Maven.

Per chi fosse interessato, il Razr 22 è infatti disponibile nella sua colorazione nera a partire dallo scorso 25 settembre, al prezzo di 1199 euro.

Non ci resta dunque che attendere le informazioni ufficiali in merito a questi due nuovi modelli di Motorola (di cui al momento conosciamo solo ed unicamente il nome in codice), entrambi previsti per il 2023, che sicuramente arriveranno nel corso delle prossime settimane o mesi e che porteranno indubbiamente all’introduzione di nuove caratteristiche interessanti, di cui probabilmente non sappiamo ancora nulla.