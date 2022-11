Google Play Store, non scaricare mai questa app: rischi di perdere tutti i tuoi soldi

Il Play Store di Google è, per molti di noi, un ottimo amico. Grazie a lui scarichiamo le App che più amiamo, libri, film e molto altro.

Google Play, noto anche come Google Play Store è un servizio di distribuzione digitale gestito e sviluppato da Google LLC. Serve come app store ufficiale, per il sistema operativo Android.

Play Store consente agli utenti di navigare e scaricare applicazioni pubblicate tramite Google. Funge anche da negozio di media digitali, offrendo musica, libri, film e programmi televisivi. In precedenza si occupava della vendita di dispositivi Google fino all’introduzione di Google Store e anche di pubblicazioni e riviste prima del rinnovamento di Google News nel 2018.

Le applicazioni sono disponibili gratuitamente o a pagamento. Possono essere scaricate direttamente su un dispositivo Android tramite l’app mobile Play Store o inviando l’applicazione ad un dispositivo dal sito web di Google Play. Google lo ha lanciato nel 2012, riunendo l’Android Market, Google Music e Google eBookstore sotto un unico marchio. I servizi inclusi in Google Play sono Google Play Libri, Google Play Giochi e Google TV.

Gli sviluppatori distribuiscono le app su Google Play, pagando una quota di registrazione una tantum. Possono controllare in quali paesi è distribuita l’app, i prezzi per l’app e gli acquisti in-app in ogni paese, ricevendo il 70% del prezzo. Gli sviluppatori possono pubblicare versioni iniziali di app a un gruppo selezionato di utenti, come test alfa o beta. Gli utenti possono preordinare le app selezionate (oltre a film, musica, libri e giochi) per scaricare gli articoli non appena sono disponibili.

Non installate queste applicazioni. Ci sono rischi con conseguenze anche molto gravi

Queste App potrebbero risalire a informazioni sensibili, quindi anche ai vostri conti correnti e alle vostre carte di credito.

Nonostante le accortezze adottate da Google, è stato oggetto di molteplici problemi relativi alla sicurezza, in cui software dannosi sono stati approvati e caricati nello store e scaricati dagli utenti, con varie conseguenze gravi. Le aziende operanti nel settore della cybersecurity, di volta in volta individuano le applicazioni malevoli e le segnalano.

Malwarebytes Labs ci avvisa della minaccia individuata in ben 4 applicazioni, sviluppate tutte da Mobile apps Group, contenenti il virus Android/Trojan.HiddenAds.BTGTHB. Le applicazioni in questione sono: Bluetooth Auto Connect,Driver: Bluetooth – Wi-Fi – USB, Bluetooth App Sender e Mobile transfer: smart switch.

Il problema maggiore è dato dal fatto che la prima di queste applicazioni è già stata scaricata da oltre un milione di utenti che hanno messo a serio rischio la loro sicurezza sia del proprio device sia dei dati sensibili associati ai loro account. Sono a serio rischio anche i loro conti e le loro carte. Prestate attenzione!