Google Meet, l’app di teleconferenza sbarca sulla Tv: ecco i modelli compatibili

Google Meet è un’applicazione di teleconferenza sviluppata da Google. Insieme a Google Chat costituisce una delle nuove versioni di Hangouts.

Inizialmente Google Meet era un servizio di esclusivo uso commerciale. Da aprile 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, il servizio è gratuito per tutti gli utenti, accelerando la deprecazione di Google Hangouts.

Google Meet è un servizio fruibile mediante browser. Invece, per collegarci con i dispositivi mobili si può usare l’app. Sui dispositivi mobili Android (6 +) e iOS non è necessaria l’app, ma basta avere Gmail e cliccare la telecamera in basso. Come per l’intero ecosistema Google, il servizio è integrato con Gmail e Google Calendar per programmare e notificare le call.

Gli utenti hanno bisogno di un account Google per avviare chiamate che, se gratuite (non con Google Plus), hanno un limite di tempo impostato a 60 minuti. Poiché Meet viene eseguito in un browser e non richiede un’app o un’estensione, dovrebbe presentare meno vulnerabilità di sicurezza rispetto ai servizi di videoconferenza che richiedono un’ app desktop.

Le categorie in cui Google ha fallito, quasi o del tutto, fino ad ora sono quelle relative a messaggistica e videochiamata. Tra queste spiccano App come Gtalk, Hangouts, Allo e Google Duo. Ma poi la svolta in tempi recenti, quando la società ha inglobato Google Duo nel nuovo Google Meet.

Ecco, poi, finalmente i primi segnali dello sbarco di Google Meet sulle smartTV Samsung.

La nuova versione aggiornata dell’App Google Meet presenta un’interfaccia utente già ottimizzata per il grande schermo. In questo modo sarà anche più facile da utilizzare con il telecomando della TV. L’applicazione avrà un’interfaccia utente scura che è decisamente meno stancante per gli occhi e, come è giusto che sia, più in linea con i trend del momento.

Una volta effettuato l’accesso sul TV con l’account Google, l’applicazione mostrerà tutti i contatti e le chiamate di gruppo più recenti all’interno della schermata “Nuova chiamata”. In questo modo l’esperienza di avvio di videochiamate e altre operazioni sarà molto più semplice.

Ora come ora l’App Google è già stata inserita nello store degli Stati Uniti, ma non può essere scaricata. Se qualcuno volesse controllare l’elenco di TV compatibili questo non mostrerà nessun modello specifico.

Sappiamo di sicuro che non sarà disponibile per tutti i modelli di TV Smart. Presto verremo a conoscenza con precisione di quali smartTV saranno coinvolte. Quindi non ci resta che aspettare le notizie che questi due colossi tecnologici ci forniranno nei prossimi giorni.