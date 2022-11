Bolletta, se ti arriva così è una truffa: non pagarla assolutamente

I mesi autunnali e invernali di quest’anno saranno davvero difficili e ostici da un punto di vista economico, per milioni e milioni di persone, sia specificatamente in Italia che anche nel resto dell’Europa.

Questo a causa dei continui conflitti che si stanno verificando in Ucraina, e che hanno portato conseguentemente ad un rialzo clamoroso delle bollette, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas a metano. In base a quanto analizzato da un recente studio, infatti, il costo delle bollette sarebbe clamorosamente aumentato del 50% rispetto alle corrispettive bollette mensili dell’anno precedente.

Fortunatamente alcuni governi europei come quello tedesco e italiano non si sono tenuti con le mani in mano, ma anzi hanno cercato di portare aiuti concreti, come ad esempio il bonus elettricità (che prevede 150 euro detratti direttamente dalle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas), così come anche agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare un’elettrodomestico di ultima generazione entro la fine dell’anno corrente.

Nonostante questo, però, sempre più famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che pagare bollette così salate è praticamente diventato insostenibile.

Ad aggravare ulteriormente la situazione sono le truffe di alcuni malintenzionati, che potrebbero coinvolgere migliaia di persone e si stanno diffondendo sempre più in Italia. In particolare si tratterebbe di una truffa che, ad oggi, avrebbe già coinvolto 3 milioni di italiani. Nella fattispecie, il danno complessivo generale per le truffe attuate a clienti ignari ammonterebbe a ben 505 milioni di euro. Quest’oggi vi diamo quindi alcuni consigli su come evitare prontamente queste truffe, che si rivelano davvero molto pericolose.

I retroscena

A rivelare questa truffa degli ultimi tempi è stato il celebre portale Facile.it, grazie alla collaborazione con gli istituti mUp Research e Norstat, che hanno prontamente analizzato la situazione. Tra tutte le truffe ad oggi possibili, il 7.1% degli italiani truffati ha infatti dichiarato di aver ricevuto una truffa di questo tipo.

A questa seguono poi, con una percentuale del 6.5%, i truffi che avvengono alle carte di credito, di cui vi avevamo parlato spesso nelle settimane precedenti. Infine, troviamo con una percentuale del 5.2% le truffe che avvengono in ambito della telefonia mobile, con SMS e altri tipi di messaggi inviati con lo scopo di rubare dati sensibili.

In ogni caso, il nostro consiglio rimane sempre lo stesso: evitare di cliccare link che potrebbero essere potenzialmente pericolosi, e verificare sempre e comunque nel pagamento delle bollette che i portali siano davvero quelli reali appartenenti alle compagnie distributrici, e non fittizi. Spesso, quando infatti si ricevono bollette false, sono inviate da parte di truffatori malintenzionati che cercheranno, così facendo, di estorcere denaro: è sempre bene quindi assicurarsi che le bollette siano veritiere, eventualmente contattando