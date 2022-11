Realme 10, ecco lo smartphone sottile leader della fascia media: fotocamera principale da 50 MP

Dopo settimane in cui si vociferava una svolta, Realme, l’azienda tecnologica cinese, ha lanciato un nuovo smartphone destinato a sbalordire.

L’obiettivo del brand è rendere accessibile a più utenti le esperienze e le tecnologie che generalmente sono disponibili solo su dispositivi di fascia alta.

Il fondatore dell’azienda è l’ex Vice Presidente di Oppo, Sky Li (Li Bingzhong). L’azienda nasce nel 2018. Da quella data ne è passato del tempo ed oggi Realme risulta essere il brand di smartphone a più rapida crescita a livello globale.

Questa forte ascesa è data, soprattutto, dal fatto che l’azienda non si è mai discostata dal suo obiettivo originario. Realme si sarebbe impegnata a produrre smartphone dalle alte prestazioni e curati nel design, per offrire ai giovani al contempo tecnologia accessibile e “bellezza”.

Rumors e realtà: finalmente Realme presenta il suo nuovo smartphone di fascia media.

Due giorni fa, finalmente è stato presentato “realme 10”. Lo smartphone del marchio cinese che punta a conquistare la fascia media, soprattutto in Italia, considerata, da sempre, un mercato di riferimento in ambito europeo e di grande importanza dall’azienda.

Il dispositivo non ha perso i punti di forza della scorsa generazione. Infatti, il prezzo di lancio è molto basso. Inoltre, ha migliorato alcuni aspetti fondamentali come la RAM, la fotocamera e il design.

Andiamo a vedere le sue caratteristiche.

L’aspetto estetico è fondamentale per questo smartphone. Si presenta con una back cover lucida che offre un ottimo “effetto vetro”. Le colorazioni disponibili sono due: Rush Black e Clash White. Il retro ha un effetto glitterato sotto la luce, e una texture 3D accattivante. Possiamo dire che è lo smartphone realme più sottile della storia. Ha uno spessore di 7,95 mm. Il suo peso è 178 gr.

I sensori delle fotocamere sono a filo con la scocca, mentre sui bordi troviamo il tasto di accensione con sensore di impronte integrato, il bilanciere del volume, la porta USB-C, l’altoparlante di sistema, lo slot della SIM e infine il jack audio da 3,5 mm. All’interno della confezione troviamo: lo smartphone, il caricatore con cavo USB-USB-C e una cover in silicone.

Schermo AMOLED

Lo schermo di realme 10 è un’unità AMOLED con risoluzione FHD+, un refresh rate a 90Hz e un touch reporting rate a 360Hz. Realme ha lavorato per migliorare il contrasto ratio, portandola a 4,000,000:1, di gran lunga superiore ad un classico display LCD. A prima impatto la visione di contenuti di questo display è buona.

Il colore può essere impostato su 3 modalità diverse: Vivace, per una visualizzazione dei colori più ricca e nitida; Naturale, per una visualizzazione più tenue dei colori; Modalità Pro che comprende altre due modalità, ovvero Cinematografico o Brillante. L’utente può modificare la temperatura dello schermo e scegliere di attivare la modalità scusa.

Il processore è un Helio G99 di MediaTek con processo produttivo a 6nm. Ha RAM da 8GB LPDDRX e uno spazio di archiviazione interno di 128GB, espandibile con microSD fino a 1TB. Infine, realme 10 offre anche fino a 8 GB di RAM virtuale, estendendo la memoria RAM fino a un massimo di 16 GB. Per quanto riguarda il software il device esegue Android 12 con l’interfaccia grafica realme UI 3.0.

Nonostante lo spessore ridotto, monta una batteria da 5.000 mAh che, secondo quanto asserito dall’azienda, permette di utilizzare il device per tutta la giornata. Lo smartphone inoltre supporta la ricarica rapida da 33W, capace di caricare la batteria da 0 a 50% in soli 28 minuti.

Parliamo della fotocamera

Realme 10 monta un comparto fotografico formato da una dual cam. Monta una fotocamera principale da 50MP, mentre la selfie cam monta un sensore da 16MP. I video vengono registrati a 1080p a 30/60 fps. L’interfaccia della fotocamera è mol

to intuitiva. Offre diverse modalità e funzioni tra cui: Notte, Ritratto, Time-Lapse, Tilt-Shift, Pro, Panoramica, Film, Slow-Motion e Video a doppia vista.

La modalità più bella, secondo noi, è la Street Photography 2.0, con un filtro pop in stile anni ’90 e una funzione di peak e zoom che consente agli utenti di controllare manualmente le zone di messa a fuoco e di ingrandire e/o rimpicciolire a piacimento.

Il costo per questo device in Italia nella versione 8gb RAM + 128gb è di 279,99 euro. Lo troverete fino al 16 novembre nelle colorazioni già citate in promozione lancio a 249,99 euro.