Nuova truffa online: corri ai ripari | un minuto e ti levano tutto

Mancano sempre meno giorni al black friday, il celebre giorno in cui si assiste ad un grande boom di sconti per tutti i prodotti tecnologici. L’iniziativa è infatti nata in America, per poi espandersi successivamente anche in Europa, e più in particolare nel territorio italiano, diventando ormai un’abitudine consolidata e duratura.

Tutte le principali catene elettroniche partecipano annualmente a questa interessante iniziativa, e dall’altra parte i clienti hanno la possibilità di portarsi a casa prodotti tecnologici a prezzi davvero convenienti: parliamo in questo caso di smartphone, smart tv, notebook, videogiochi e via dicendo, che sono scontati rispetto al prezzo solito o originale.

In concomitanza con il Black Friday aumenta però il rischio che gli utenti siano sottoposti a truffe online. A tal proposito la Polizia Postale ha recentemente lanciato un allarme specifico, in modo da allertare tutti i consumatori del possibile rischio a cui vanno incontro nel corso di questo periodo.

Secondo quanto annunciato da un breve video, la Polizia Postale dichiara che il pericolo più importante nella settimana del Black Friday consiste in false occasioni che cercano di attirare in tutti i modi gli utenti, che inconsapevolmente potrebbero cascarci.

Il periodo più importante, in questo periodo, è rappresentato dal phishing, ovvero le truffe online a discapito dei dati privati e sensibili dei consumatori.

Come funzionano le truffe

Nel caso degli acquirenti online, essi vengono spesso tratti in inganno attraverso la realizzazione di siti clone, del tutto simili a quelli dei principali portali, come ad esempio Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e via dicendo. Così facendo, i truffatori hanno la possibilità di rubare i dati dei loro metodi di pagamento, in particolare relativi alle loro carte di credito, riuscendo così a prelevare denaro dal conto corrente del malcapitato di turno.

Nel corso degli ultimi giorni sarebbe poi giunta un’altra truffa, attraverso la ricezione di un messaggio testuale, che reciterebbe “Black Friday su Amazon, 5000 prodotti gratis per voi”: state quindi attenti a non aprire messaggi di questo genere, dal momento che sono delle truffe celate dietro messaggi apparentemente innocui. Vi ricordiamo infatti che le principali aziende e-commerce non comunicano mai con i propri clienti servendosi degli SMS.

In conclusione, vi suggeriamo di prestare la più assoluta attenzione quando effettuerete acquisti in concomitanza del Black Friday, assicurandovi che i portali e-commerce presso cui fate acquisti siano affidabili e sicuri al 100%. Vi ricordiamo che il Black Friday coinvolgerà, oltre ai siti e-commerce, anche i negozi fisici.