Problemi con il wi-fi, spunta la soluzione definitiva: con questo ‘trucco’ andrà veloce come un treno

Quante volte abbiamo difficoltà con il Wi-Fi in casa, in ufficio, in negozio o in azienda e non sappiamo cosa fare? In questo articolo vi spieghiamo il perché può accadere una cosa del genere. Inoltre, vi daremo alcuni consigli per far sparire i problemi di velocità di connessione, in modo da poter navigare senza intoppi!

I problemi legati a una connessione Wi-Fi lenta possono essere molteplici e non necessariamente legati tra loro. Sono molti, infatti, i fattori da prendere in considerazione in questo senso. Noi li sviscereremo, spiegando in maniera semplice cosa può accadere.

Un collegamento internet Wi-Fi lento a casa può dipendere molto spesso dall’offerta del provider del servizio. In Italia, i provider di servizi sono tanti. Tra quelli più conosciuti citiamo WindTre, Tim, Fastweb, Eolo, Vodafone Italia.

Ma cos’è un Provider di servizi?

Il Provider di servizi o ISP (Internet Service Provider) è la società che fornisce l’accesso ai servizi Internet agli utenti privati o alle aziende che hanno sottoscritto un contratto con l’azienda stessa.

Possono essere società di piccole dimensioni che si occupano solo di servizi internet, ma anche grandi gruppi operanti nel settore delle telecomunicazioni. La maggior parte degli internet service provider fornisce servizi pensati per agevolare l’esperienza degli utenti nella rete. Tra i tanti servizi, tralasciando quelli conosciuti da tutti, citiamo la disponibilità di caselle email tradizionali e di posta elettronica certificata (PEC).

Alcuni, propongono la gestione di dominio, servizi di web hosting e IP dedicati, per consentire agli utenti di sviluppare e mantenere pagine web personali. Operano anche in chiave sicurezza degli utenti mettendo a loro disposizione software antivirus e firewall. Inoltre, è doveroso citare i servizi di cloud grazie ai quali gli utenti hanno la possibilità di archiviare musica, immagini e documenti in rete. Infine ricordiamo, non perché sia di minore importanza, che i provider offrono la possibilità di usufruire di servizi di streaming di contenuti on demand.

Altri motivi di una connessione lenta.

Oltre all’offerta del Provider possono esserci numerosi motivi “secondari” che vanno ad intaccare, anche di molto, la velocità sia di download che di upload.

Ecco alcuni consigli utili da mettere velocemente in pratica per migliorare, anche sensibilmente, le prestazioni senza dover, per forza, ricorrere ad un’offerta migliore, ma, ovviamente, più costosa e senza che si acquisti un router con prestazioni migliori.

Innanzitutto, bisogna controllare la posizione del router. Spesso si sottovaluta questo aspetto. E’ fondamentale la sua posizione. Il router Wi-Fi dovrebbe essere posizionato in una zona centrale della casa o dell’ufficio, lontano da spigoli e muri spessi e da dispositivi elettronici o elettrodomestici che potrebbero creare interferenze.

Alcuni esempi di dispositivi elettronici ed elettrodomestici che creano interferenze sono tastiere e mouse wireless, forni a microonde, baby monitor. Infine, un consiglio importante e da non sottovalutare: posizionate il router il più vicino possibile ai dispositivi più esigenti in velocità, come console o computer principale.

Un altro consiglio è per chi vive in appartamenti in condomini densamente abitati. In questo caso, le linee Wi-Fi sono molteplici ed agiscono molto vicine l’una all’altra. Bisogna, così, optare per canali che creino meno interferenze dal pannello di gestione. Consigliamo l’ 1, il 6 o l’ 11, lasciando aperte, nel caso di un router dual band, entrambe le frequenze 2.4-GHz e 5-GHz. Attenzione anche a chi “scrocca” la vostra linea! Cambiate spesso la vostra password in modo da evitare che qualcuno si attacchi senza permesso.

Ecco il più importante dei consigli! Sappiate che tutto quello che è scritto in questo articolo è davvero efficace, ma c’è una cosa da fare che è la più importante di tutte e che non dovete mai sottovalutare.

Bisogna tenere i propri dispositivi aggiornati. Questo aiuta molto le prestazioni e, soprattutto, la sicurezza.

Il router si può aggiornare? Ebbene sì! Anzi, il router deve assolutamente essere aggiornato all’ultima versione del firmware. Anche i vari dispositivi a lui connessi devono essere aggiornati, dagli smartphone ai computer, dai tablet alle console fino agli oggetti della domotica. Non sottovalutate, infine, antivirus e anti malware. Aggiornate sempre anche quelli! Può capitare che una connessione lenta sia sinonimo di software malevoli in azione.