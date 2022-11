Nuova truffa Whatsapp, non rispondere al messaggio: ti rubano tutto

In oltre 180 paesi del mondo sono quasi due miliardi gli utenti attivi di WhatsApp che ogni giorno usano questa App per scambiarsi messaggi.

Solo in Italia si stimano 33 milioni di utenti attivi che ogni secondo inviano messaggi per i più disparati motivi. Dalle conversazioni di lavoro, agli appuntamenti, alle prenotazioni di servizi. Si! I motivi sono tanti e sono diversi tra loro. A volte si invia un messaggio anche solo per dire: “Ti ringrazio perché fai parte della mia vita”. Altre volte, però, c’è da fare attenzione!

Attenzione a cosa circola in questi giorni su WhatsApp

Vi ricordate quando i vostri genitori vi dicevano: “Nessuno vi regala niente in cambio di niente”? Ebbene, questo è uno dei casi in cui i vostri genitori vi farebbero una ramanzina che non vi scordereste mai! Come si può cadere in questi tranelli inoltrati su WhatsApp? E’ davvero stupida una cosa del genere. Questo starete pensando. Noi vi diciamo, invece, che non è tanto difficile cadere in un tranello del genere. Ecco spiegato il motivo.

Partiamo dall’inizio. E’ di questi giorni la notizia che è in circolazione una truffa bella e buona! Potreste trovarvi un messaggio che annuncia: “Black Friday su Amazon, 5000 prodotti gratis per voi”, con link allegato su cui cliccare per provare a vincere. Un messaggio che annuncia: “Black Friday su Amazon, 5000 prodotti gratis per voi”, con link allegato su cui cliccare per provare a vincere, fa gola a tanti. Sarebbe davvero un’ottima opportunità. E se cliccate, si apre la schermata successiva con ben 9 pacchetti regalo: si hanno 3 tentativi per provare a vincere e, guarda caso, si riesce sempre a vincere.

Mi raccomando. Non fatelo!

Ma, soprattutto, non fornite mai i vostri dati sensibili!

Noi, però, ci abbiamo provato; lo abbiamo fatto per voi e per tutti quelli che potrebbero cedere alla tentazione di farsi abbindolare! E, ovviamente, abbiamo vinto uno smartphone nuovo di zecca. Per ottenerlo, ci è stato chiesto di inoltrare il link della “promozione” a 20 contatti su WhatsApp (in questo modo si allarga il bacino di potenziali utenti da poter truffare) e, successivamente, il pagamento di 1,95 euro. Questi soldi sarebbero serviti per le spese di spedizione. Per il pagamento di questa somma ci hanno reindirizzati al sito tps://goldenpubs.com.

Naturalmente, una volta inseriti i dati, ecco che arriva l’errore che impedisce il completamento della procedura. Caduti nel tranello avremo dato i nostri dati di fatturazione e bancari a uno sconosciuto, che sarà libero di usarli a suo piacimento.