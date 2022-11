Joe Biden, ecco che telefono ha: impensabile per un presidente

Dovete sapere che anche Joe Biden, l’uomo che è a capo e rappresenta la nazione più potente al mondo ha dei limiti. Uno di questi riguarda l’uso dello smartphone che, molto probabilmente, è sottoposto a rigidi protocolli di sicurezza sia su modi e tempi di uso dello smartphone sia sulle app da installarvi.

Le persone al potere devono sottostare a delle regole e procedure che le persone normali non conoscono. Molto spesso, poi, sono al centro di attenzioni personali e mediatiche che noi, da persone normali ed estranee a questo mondo, troviamo molto, ma molto strane. Se parliamo, poi, di uno degli uomini più potenti al mondo, il mancato rispetto di regole e protocolli, può risultare un alto rischio per la sicurezza nazionale.

Ari Schwartz e l’iPad di Obama

L’esperto informatico racconta un aneddoto legato all’ex Presidente degli Stati Uniti e a tutto il suo staff.

Ari Schwartz, esperto di sicurezza informatica e politica tecnologica e membro del Consiglio Nazionale Americano per la Cyber-security, ha asserito che: “Durante l’amministrazione Obama era usuale che un’iPad avesse delle modifiche speciali”. Infatti, quando Barack Obama chiese un iPad, a lui e al suo intero staff furono consegnati device “potenziati” appositamente sotto il profilo della sicurezza.

Che telefono utilizza Joe Biden

Da una foto, abbiamo notato un particolare curioso

La recente fotografia scattata a Biden nel mezzo di una telefonata ha permesso di conoscere che tipo di cellulare usa il Presidente degli Stati Uniti d’America. Ebbene, abbiamo appurato che Biden utilizza un iPhone sul quale è presente una particolare cover “griffata” con il sigillo del POTUS (acronimo di President of the United States of America). Vediamo il perchè.

E’ ovvio che questo oggetto non può dare alcun tipo di protezione particolare, ma è facile immaginare che sia stato messo per rendere riconoscibile a chi appartenga il device. Sia nel caso in cui il Presidente Biden lo perda, sia nei casi in cui lo lasci in giro, in momenti di “testa tra le nuvole” come una persona normale, il device deve essere facilmente individuabile. La storia di Obama raccontata poco sopra in questo articolo , però, ci fa pensare che l’ iPhone di Biden non sia uguale in toto rispetto agli altri, ma abbiamo ragione di credere che, come i device di Obama e del suo staff, abbia subito in potenziamento in ottica sicurezza per metterlo al riparo (non al sicuro) da eventuali attacchi informatici.