Cellulari, ecco il preferito dagli spacciatori: incredibile ma vero | È vecchissimo

Nel corso degli ultimi anni (in particolar modo l’ultimo decennio, dal 2010 al 2020) il mondo degli smartphone è letteralmente spopolato, andando a coprire anno dopo anno le diverse esigenze degli utenti e dei consumatori, sia in termini di funzionalità, come anche da un punto di vista economico, rivolgendosi a diversi target.

Tra i marchi principali troviamo ad esempio Samsung, con il suo ultimo Samsung Galaxy S22 uscito da poco sul mercato, oltre che Apple, che ha recentemente fatto uscire i suoi iPhone 14 e iPhone 14 Pro (nella versione standard e Max per i più esigenti): questi rappresentano ad oggi i top di gamma che il mercato degli smartphone offre.

Non si direbbe lo stesso, a quanto pare, per gli spacciatori e i malintenzionati in generale: a qualcosa di futuristico come i nuovi sopracitati iPhone 14 Pro o Samsung Galaxy S22, essi preferiscono infatti il caro e vecchio Nokia 8210, uno dei dispositivi più venduti alla fine degli anni ’90. La celebre compagnia telefonica (che vi ricordiamo spopolò nel corso dei primi anni 2000, quando ancora gli smartphone non esistevano e non erano nemmeno in considerazione) detiene quindi questo triste primato, assegnato in particolar modo da un’inchiesta condotta dal celebre portale Vice in merito allo spaccio di droga che avviene quotidianamente all’interno del Regno Unito.

Ricordiamo infatti che il Nokia 8210, in particolare, uscì sul mercato europeo (anzi, mondiale) nell’ormai lontano 1999, e verrebbe ancor oggi richiesto da tutti i malintenzionati che lavorano come spacciatori. Il motivo è presto detto, ed è anche abbastanza intuibile in un certo senso: si tratta di un telefono davvero vecchio e antiquato, che non presenta nessuna delle caratteristiche che gli smartphone di oggi vantano. Prima di tutti la caratteristica che appare subito evidente è l’assenza della connessione Wi-Fi, cosa che è invece diventata prerogativa degli smartphone attualmente disponibili sul mercato da ormai una decina e passa d’anni.

Le caratteristiche vantaggiose

Questo rappresenta un limite per la stragrande maggioranza degli utenti, e in particolare la connessione Wi-Fi, Bluetooth e il GPS sono tecnologie che consentono alle forze dell’ordine di andare a controllare qualsiasi movimento dei malintenzionati. Oltre a questo si aggiunge una batteria davvero longeva in termini di durata nel caso del Nokia 8210, cosa che ovviamente non è possibile e nemmeno lontanamente raggiungibile con gli attuali smartphone, che date tutte le caratteristiche e funzionalità assorbono davvero quantità ingenti di batteria, necessitando spesso anche di un powerbank.

Ultima caratteristica ma non di certo per importanza sono indubbiamente le dimensioni, che nel caso del Nokia 8210 erano davvero ben contenute e ben si prestavano ad un utilizzo comodo e semplice, alla portata di tutti, in grado di resistere anche agli urti più impattanti.